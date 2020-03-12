投票圈選筆成防疫漏洞 李進勇：會不斷消毒

新冠肺炎疫情持續，針對接下來幾場地方公職人員補選的防疫措施，中選會主委李進勇表示，除了本身擬定的防疫措施，中選會將參考防疫指揮中心指引，以及給予的建議。凡是手能接觸之處，選務人員都會定時消毒。

李進勇今上午赴立法院內政委員會列席報告並備詢。民進黨立委羅美玲質詢時表示，選務人員防疫措施，除了配戴口罩、量體溫、提供洗手液等使用，但並未硬性規定選民配戴口罩。李答，還是希望有症狀的民眾自行戴口罩。

不過，羅美玲說，被感染者很多都是無症狀，也許是隱形帶原者。像是圈選筆、檢視投票單、蓋印章等，恐成防疫漏洞。

李進勇說，在接觸傳染預防的部分，許多投開票所除了場所消毒，器具上大概無法做到確保每個人都消毒，他只能說選務人員會「不斷消毒」，包括圈選筆、遮屏等，凡是手能接觸的地方都會定時消毒。他不敢說百分百，但會盡可能做好消毒、防疫工作。