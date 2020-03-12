力抗罷韓？ 江啟臣近日將與韓國瑜「江韓會」

國民黨主席江啟臣周一就任，因高雄市長韓國瑜罷免案迫在眉睫，上午受訪時表示，已經跟韓聯絡，兩人將盡快碰面，但因韓現在市政非常忙碌，「江韓會」時間會配合韓的時間安排，日期仍在做最後確認。

江啟臣表示，「江韓會」上將不只討論市政問題，對於黨中央與韓國瑜未來可共同合作地方也會交換意見；此外，很多中常委與黨員也關心目前高雄地區並沒有在地區域立法委員，未來也要讓黨團資源與立委服務也擴及到南部與高雄地區。

江啟臣說，仿效過去黨中央將不分區立委任務分配，他也會展開調查，將不分區功能與任務進一步強化與分配工作；以區域均衡原則，除縣市長與地方民代，全國各地也都有黨籍立委服務，這也符合他札根、服務地方，加強對地方服務主張。

不過由於江啟臣此次當選投票率偏低，黨內傳出憂心中常委對他不買單。江則回應，這一屆中常委向心力很強，都希望改革黨與強化黨務，為黨爭取民眾支持，他與他們有很好的溝通，身為黨主席會努力與常委們凝聚共識。

今天是國父孫中山逝世95周年紀念日，江啟臣上午率部分黨務人士與中常委循例至國父紀念館獻花致祭。江啟臣表示，孫中山是對中華民族影響深遠，創建中華民國的革命家。不過因黨務一級主管仍全數從缺，上午致祭陣容較往年明顯冷清。

談到九二共識改革，江啟臣說，過去這段時間九二共識的模糊與彈性空間一再受壓縮，這不是國民黨單方面問題，還有對岸方面，造成九二共識在台灣內部受到誤解，未來要怎麼調整，留待改革委員會討論，要讓論述更清楚、更讓民眾了解。

江啟臣說，過去國民黨追求兩岸和平，擱置主權與政治爭議，解決兩岸人民的問題，展開功能性的交流，這基本主張至今沒有改變。