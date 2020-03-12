立委酸台北港船難 運安會調查要7個月航港局只要七天

台北港領港船永華6號9日晚上被貨輪撞翻，楊姓船長、李姓船員落死亡。國家運輸安全調查委員會認定該案為重大水路事故，已啟動調查。不過今天在立法院交委會上就有立委質疑，運安會要在今年11月才能調查完成，交通部航港局卻在七天內會有初步結果，效率到底在哪裡？

立委洪孟楷質詢時表示，對台北港船難有個地方非常不滿，因為運安會要在11月才能提出最終調查報告，航港局初步回覆卻表示將在七天內會有初步結果，「一個單位七天，另一個7個月，效率落差在哪裡？」

洪孟楷說，雖然運安會要幫所有運輸業把關，但效率實在令人堪憂，希望能在事實釐清情況下將速度加快。另外，他也擔心時間上的落差，是否會導致兩單位調查結果有衝突。

對此，運安會主委楊宏智說，調查主要分為三種，航港局是調查行政程序有無疏失，因為有白紙黑字，很清楚所以速度較快；第二種刑事調查由法院檢調負責，是看相關人員有無刑責，通常會比監理調查時間長。

楊宏智說，運安會屬於是安全調查，包含程序、管理、系統、電腦作業、船隻設計、航港局SOP、制度有無問題等，全部都都要去檢視，時間會拉得比較長。

至於是否發生衝突，楊宏智說，過去21年來飛安會都經歷過，不會有衝突。法官相當信任運安會專業，會等事實資料出來再做判定。

運安會已依據運輸事故調查法及參考國際海事組織事故調查規則，認定該案為重大水路事故，即指定主任調查官成立專案調查小組，進行相關資料蒐集等作業。將在兩周內發布期中安全運輸通報，提出引水人安全上的隱憂，事實報告會在四個月內出來，最終調查報告則預計11月發布。

航港局北部航務中心先前曾表示，航港局也會做獨立的調查，目前正要展開調查會議，已掌握貨輪和領港船航跡資料，並會訪談相關人士，釐清海事責任，預計三個月可以對外發布完整報告。