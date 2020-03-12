罷韓陳雄文應迴避？ 李進勇：合法任用 支持他公正執法

立法院內政委員會今天邀請中選會主委李進勇列席報告並備詢。針對眾所矚目的高雄市長韓國瑜罷免案，李進勇說，不便臆測第二階段連署的查對結果，但選務籌備必須事先準備；若確定投票，時間應落在6月中下旬。

發起罷免韓國瑜的公民團體日前提交超過40萬份連署書，並檢舉高雄市選委會副主委陳雄文違反「公職人員利益衝突迴避法」，要求陳雄文迴避。李進勇今答詢時表示，是否符合「利衝法」，中選會會依法審查。

民進黨立委沈發惠批評，陳雄文擔任地方選委會主委是瓜田李下，影響社會對選務公正性的評價。綠委賴惠員也質疑陳的適任性。李進勇說，適當與否，社會有兩極看法，他是合法任用的選務人員，站在法的立場，「他合法任用，我們就支持他公正執法。」

李進勇說，以選務立場而言，陳雄文的身分沒有問題。至於對罷韓案有沒有利，外界有很多延伸，中選會不適宜評論。

李進勇說，第二階段連署的查對結果正進行中，要在4月18日前查對完畢，再送中選會審議。站在選務立場上，若確定成案，要在20至60天之間進行投票，中選會不能等宣布成案才準備。

此外，新冠肺炎疫情延燒，沈發惠詢問，發燒民眾是否仍可投票？李進勇說，除了居家隔離、居家檢疫人員，發燒民眾必須配戴口罩才能進入票所，投票動線也會另做規畫；中選會遵照疫情指揮中心的提示和規範，本身已擬定許多防疫措施。

民進黨立委張宏陸提及，受居家隔離、居家檢疫者的投票權被剝奪，屆時若訴諸行政訴訟，中選會必須有所準備。李進勇說，這是根據傳染病防治法的規定，選前會和衛生及民政單位聯繫，掌握轄區哪些被隔離者不能出門，「我們會好言相勸。」

民進黨立委羅美玲追問，是否真沒有配套措施協助他們投票？李說，目前他們沒有找到相關的法律依據來解決投票權的問題。不能讓居家檢疫者成為防疫破口，「就法律面來講，他本來就不能離開住居所」，盼請他們能諒解。