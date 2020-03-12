唐鳳紅遍國際聲量爆漲 誰是幕後最大推手？

image Source：YouTube／STR Network

文／王筱慈



武漢肺炎的疫情在全球肆虐，目前疫情蔓延至歐洲，除了義大利，連德國、法國、西班牙都淪陷，確診個案數破千。台灣緊鄰中國，防疫成效卻十分顯著，甚至被各國當作成功案例。其中一個關鍵因素，就是透過科技協助防疫工作的數位政務委員唐鳳，唐鳳協助整合「口罩地圖」和「鑽石公主號旅客路線圖」，被日媒稱為「天才IT大臣」。

唐鳳IT專長獲日人關注 聲量創整年新高

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢分析，唐鳳近一年就有46518筆聲量。從聲量趨勢圖就可以發現，從3月1日開始，唐鳳的聲量快速竄升。2月29日PTT上有網友分享「台灣某高IQ官員登上日本推特熱門」，指出唐鳳整合口罩地圖，讓台灣人民能夠得知口罩存量。隔天唐鳳被日本媒體讚賞的新聞也被台灣媒體報導，3月1日就有2816筆聲量。

至於唐鳳這一年的聲量高峰，則是3月9日。日本官方為了防疫，架設了「東京都型冠狀病毒感染症對策」網站，網站的協作者竟有唐鳳，唐鳳協助修改了語言問題，也讓東京都知事小池百合子發推特感謝。對於外媒的讚賞，唐鳳受訪時則回應「防疫的功勞應該歸給藥師」，也受到網友熱烈討論，當天就有4487筆聲量。



image Source：Twitter/小池百合子

事實上從《KEYPO大數據關鍵引擎》的傳播趨勢，可以發現日媒盛讚唐鳳的初始聲量，最早是從PTT上開始擴散，隔天Line Today轉載了包括民視新聞網、新頭殼和自由電子報的報導，也讓議題更加發酵。有網友認為唐鳳在國際爆紅是台灣之光，但也有人批評，口罩地圖其實是民間工程師發想的，而且系統無法做到即時準確提供數字，認為第一線防疫人員更辛苦，不該造神。

image Source：傳播趨勢／KEYPO網路大數據關鍵引擎（分析區間：2020/02/27～2020/03/11）

女性議題網站加持 知名度突破同溫層

再從《KEYPO大數據關鍵引擎》的關鍵領袖列表，分析這一個月以來，跟唐鳳聲量有關的關鍵領袖。除了有現任執政官員如陳建仁、陳其邁等政治人物，透過讚賞並分享和唐鳳共事經歷獲得聲量，在名單中也可發現網站「女人迷」和「親子天下」等女性議題網站，在政治人物的聲量關鍵領袖列表中較為少見。

image Source：關鍵領袖／KEYPO網路大數據關鍵引擎（分析區間：2020/02/27～2020/03/11）

事實上唐鳳爆紅期間，除了他在科技領域的專業，他過往的自學過程、駭客經歷和跨性別身分，也受到關注，也有部分的討論聚焦在台灣的教育環境多元包容，才能造就如此「非典型的政治人物」。





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