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不倫小學妹早有跡象？張益贍疑在臉書「數字密碼」告白蔡宜芳

聯合新聞網 / 綜合報導
張益贍(右)早在去年12月起，在臉書上PO出的多首詩，就疑似與相差20年以上的清大學妹蔡宜芳(左)息息相關。報系資料照
張益贍(右)早在去年12月起，在臉書上PO出的多首詩，就疑似與相差20年以上的清大學妹蔡宜芳(左)息息相關。報系資料照

民眾黨中央委員張益贍，與民眾黨黨團助理蔡宜芳爆出不倫戀，在昨(11)日見刊後鬧得沸沸揚揚，張益贍目前已遭開除黨籍並停權處分，兩人的臉書現已關閉。但有網友在張益贍尚未關閉臉書時發現，張益贍早在去年12月起，在臉書上PO出的多首詩，與就讀時間相差20年以上的清大學妹蔡宜芳息息相關。

年近50歲的張益贍，畢業於清大社會所，與現正清大材料工程博士班休學中的蔡宜芳，同為清大學長學妹。經常於臉書上發表個人詩作的張益贍，於去年12月19日在臉書上PO出一首相當感性的詩：「習慣與不習慣的能量轉換，破壞了二十九年生活日常，愛是沒有極限的宇宙能量，回到妳的初生和我的青春。等待的每分鐘都是一個字，在每杯咖啡裏調成一句話，踩的每一段路的腳步節奏，一天二十四小時是一首詩。一千零一夜說不完的故事，妳的分針是加速度的順流，我的時針是緩慢慢的逆流，重疊在凌晨十二點零三分。妳遺失的我錯過的十九歲，在復刻的指環上合而為一。」

文中，「妳的分針是加速度的順流，我的時針是緩慢慢的逆流，重疊在凌晨十二點零三分」，似是在說著兩人老少配的戀情；文中「重疊在凌晨十二點零三分」，恰與蔡宜芳12月3日的生日數字不謀而合，「妳遺失的我錯過的十九歲」，也恰與兩人相差的歲數相同數字，「在復刻的指環上合而為一」恐怕意指兩人的關係在未被公開前早就開始，文末並標註這是「一年前被選舉殺死的一首詩」，也恰似在隱喻蔡宜芳於2018年議員及2020立委選舉接連失利的事。

不僅如此，張益贍臉書還寫著：「問題存在於彼此遙遠的距離，距離是我們之間擺盪的時間，時間是離別漫長永恆的等待，等待著此生一瞬即逝的答案，付出愛的同時是否得到了愛，我用我的問題回答你的問題，而只剩沉默的是真正的答案，在於距離與時間的無解問題」。給予外界留下想像空間。

另一篇提為《NO.24小堤咖啡》之名的文章，則提及「戀人不再牽手不願分手，聲音是來回傳遞的謊言，彈珠汽水混著童年滋味，長髮是偽裝的幸福想像，家是被相框框住的自己」，似乎也在抒發自己的心情。

擷自張益贍臉書
擷自張益贍臉書

張益贍 蔡宜芳 外遇 臉書 遠距離戀愛 清大

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