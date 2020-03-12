賴清德模式是否重演？ 民進黨內選舉的弦外之音

民進黨縣市黨部主委選舉5月24日舉行，台南市已表態參選的有市黨部評議委員會召集人潘新傳、執行委員陳世輝，另市議員蔡旺詮也考慮參選，還在評估中。不過，最讓政界人士關心的是，現任縣市長優先提民的共識是否會改變。

副總統當選人賴清德去年在蔡英文總統的民調處於低迷時，跳出來挑戰蔡英文，雖然初選中，蔡仍勝出，且最後仍上演蔡賴配，打贏總統選戰。不過，此一挑戰已成例，政界人士都很關心，未來縣市首長選舉，是否會再出現同志挑戰現任者的動作。

有政界人士表示，依照現有模式，民進黨縣市長仍是現任者優先被提名，無須初選；但因賴清德已在去年總統選舉時建立挑戰現任者的例子，並帶動效應。因此，未來若有中執委提案並通過，就成理所當然，未來現任者也將在初選時面臨同黨同志可能的挑戰。政界人士說，未來變數不可預測，以台南市而論，市長最重要的是爭取各派系支持。

民進黨籍台南市議員邱莉莉解釋說，民進黨章規定，黨員入黨2年就有選舉權和被選舉權，因此，縣市長優先提名是種禮遇與共識。她說，每次公職選舉，民進黨會成立選對會，針對當時政治板塊、氛圍，以及中執委的提議做檢討，並就選舉最大化作調整。由於距離縣市長選舉還有兩年多，提名辦法還是未定數。邱莉莉強調，不管共識為何，都必須經中執會或黨代表大會通過。