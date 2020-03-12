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義大利人不能上餐廳、咖啡店了！僅藥局、雜貨店繼續開

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
義大利政府11日宣布，除了藥局及雜貨店，餐廳、咖啡店等營業場所停業。歐新社
義大利政府11日宣布，除了藥局及雜貨店，餐廳、咖啡店等營業場所停業。歐新社

義大利總理孔蒂宣布，為對抗新冠病毒疫情，除藥局和蔬果雜貨店外，全國所有營業場所都關閉，12日生效。

孔蒂感謝民眾對於10日生效的旅遊和社交限制惠予合作。但他11日晚間在臉書直播時表示，義大利必須「再進一步」關掉所有商店和公司行號，僅蔬果雜貨、藥局和加油站等其他銷售「生活必須品」的商店可以繼續營業。他呼籲民眾不要囤積食物，因為可以買到食物的商家將維持開放，所以無此必要。

被下令關閉的還包括義大利生活不可或缺的咖啡店。餐廳也要關門，但允許接單外送。

加油站不在被迫關門歇業之列，孔蒂宣布，對大眾運輸沒有新的限制。依據稍早全境封鎖的規定，民眾可以出門工作、看醫生或照顧有需要的家人。

義大利喪生人數在過去24小時增加196人，累計827人。

義大利 加油站 直播

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