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新冠疫情遠勝SARS 謝金河：央行表態降息恐只心理作用

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
從數據顯示，這次疫情遠超過SARS已勿庸置疑。圖為消毒情形。本報資料照片
從數據顯示，這次疫情遠超過SARS已勿庸置疑。圖為消毒情形。本報資料照片

財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，新冠肺炎疫情當然遠勝SARS

他說，央行報告出來示警，認為新冠肺炎疫情擴散已較SARS嚴重，疫情的負面外溢效應將威脅全球經濟前景，央行考慮降息。可以分成兩個層面來看，一是新冠肺炎疫情蔓延，威力當然遠勝於SARS。

從數字顯示，2003年的SARS全球確診病例8096例，造成774人死亡，其中，疫情侷限在中，港，台，新加坡及加拿大，這其中，中國確診病例5327，死亡349，這次新冠肺炎，中國確診病例80915，死亡3161，是SARS的好幾倍。

謝金河說，當年香港是重災區，確診病例1755，死亡299人，新加坡確診病例238，33人死亡。而SARS對台灣造成的震撼及影響更大，當年和平醫院封院，造成院內感染，醫師及醫護人員有11人遇難，全台346個確診病例，造成73人死亡，台灣的死亡率高達21.1%。

他說，這次疫情襲來，大多數民眾都有面對過SARS的恐懼經驗，這次防疫官員及民眾都高規格戒備，這可能也是台灣防疫成績特別好的遠因之一。

當年SARS撞擊中港台新及加拿大，這次大家比較有戒心及防疫經驗，像新加坡，香港最早有疫情，但後來都控制得不錯，但亞洲的日本、南韓、歐美、中東上次SARS都躲過，這回不夠警覺。

謝金河說，尤其像義大利人天生浪漫，這次災情慘重，到目前為止，義大利確診病例10149，631死，整個歐洲疫情擴散令人怵目驚心。現在連美國確診病例也破千，全球累積12萬866例，4378人死亡，這個數字已遠遠超過SARS。

現在歐美股市跌勢不休，反映民眾對疫情的恐懼，謝金河說，如果確診病例及死亡人數不斷攀升，市場恐慌情緒仍然會繼續升高，股市下跌的危機不易解除，對經濟及金融造成的衝擊也會日漸加大。從數據顯示，這次疫情遠超過SARS已勿庸置疑。除了央行示警，最近資誠、歐洲央行也都有報告。

謝金河說，不過當各國央行努力救市之際，央行也考慮降息，其實台灣的重貼現率釘死在1.375%，利率已14次涷結，央行為了穩台幣，貨幣政策操作空間不大，央行表態降息，恐怕只有心理作用。

SARS 疫情 新冠肺炎

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