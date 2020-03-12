美2019人權報告 台灣媒體受到北京影響

美國國務院11日發布2019各國人權報告，台灣報告共24頁，國務院重申外籍移工的勞動權遭台灣雇主剝削，即便台灣政府已修正相關法規，仍無阻勞動權遭侵害，勞動檢查也無法阻絕違法行為。

報告提到，台灣政府未限制媒體報導的自由，但會因為媒體集團的母公司在中國大陸的商業利益，執行審查制度。

國務院報告指出，旺中集團與北京日報集團去年共同舉辦兩岸媒體高層論壇，中國大陸政協主席汪洋在會中以戰爭的可能性，來暗示兩岸和平統一需要進展，直接對台媒施壓，是歷年來最公開的做法。且金融時報和蘋果日報都曾報導旺中集團與中國大陸的業務往來密切，規模龐大。國安局官員公開指有媒體受北京指示報導方向。

有關勞動權益，報告提到，台灣勞工的罷工權受到強烈限制，並規定若發生勞動糾紛須由主管機關先主持調解，調解過程中不得舉行罷工或其他抗議行為。

報告指出，台灣有特定行業不能罷工，例如教師、公務員及國防相關從業人員；而公有事業、醫院與電信業者，則須在維持基本服務的前提下才能罷工。報告也提到，去年台灣發生航空業罷工事件。

在勞動法規部分，報告指出，未涵蓋家事勞工，使他們特別容易受到勞動剝削，外籍勞工最容易成為受害者。在台灣籍漁船上的外籍漁工，工作環境不佳，勞動條件差；而家庭看護工最容易受到雇主濫用或虐待，他們都負擔高額仲介費，即使面臨不平等對待，也會選擇隱忍，繼續工作。

報告指出，台灣政府修正相關法規，鼓勵外籍移工出面檢舉雇主，仍無法阻止勞動權受害的現況，勞動檢查也無法阻絕違法行為。