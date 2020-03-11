蕭邦鋼琴大賽我遭竄改國籍 外交部向波蘭嚴正抗議

波蘭華沙國際蕭邦鋼琴大賽的主辦單位在其官網矮化我國參賽者國籍為「China Taiwan」。我外交部今晚表示，第一時間即訓令我駐波蘭代表處，分別向波蘭相關政府機構及比賽主辦單位表達嚴正抗議。

外交部發言人歐江安表示，我方強調，國際蕭邦鋼琴大賽是項文化交流活動，不應涉入政治，更不應屈服於不當的政治壓力。波蘭主辦單位昧於事實，將我國選手的國籍名稱改為「PRC Taiwan」，之後又更改為「China Taiwan」，我國政府與人民完全無法接受。

歐江安表示，波蘭主辦單位逕自矮化我國名稱的作法，已經嚴重損及我國國家主權利益，以及我國參賽者的尊嚴與權益，我國表達高度不滿，並要求波方盡速更正。外交部及我駐波蘭代表處將持續向波方相關單位積極交涉，捍衛我國選手的尊嚴與平等參賽權益。

外交部指出，近年來台波雙方實質合作日益增強，我國政府重視並大力促進雙邊文化交流。我國希望波蘭政府及主辦單位能基於維護台波雙邊實質友好關係考量，儘速更正不當矮化我國參賽者國籍名稱的錯誤。