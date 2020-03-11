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蔡總統透過臉書向中華郵政致謝

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
蔡英文總統今天透過臉書，向防疫期間配送口罩及酒精的中華郵政公司致謝。照片翻攝自蔡英文臉書。
蔡英文總統今天透過臉書，向防疫期間配送口罩及酒精的中華郵政公司致謝。照片翻攝自蔡英文臉書。

蔡英文總統今天透過臉書，向防疫期間配送口罩酒精中華郵政公司致謝。她說，「中華郵政是我們的好厝邊，也是防疫英雄。」

蔡總統表示，最近路上的郵務車，都有一個秘密任務，他們車上的小紅旗，代表正在運送防疫的酒精。大家如果在路上看到，也要麻煩優先禮讓。

蔡總統說，今天她跟交通部長林佳龍到中華郵政的台北郵件處理中心，關心口罩和酒精配送的狀況，「口罩實名制上路後，大家買到的口罩跟酒精，都是由辛苦的郵務士替我們配送」。

蔡總統指出，防疫物資的收送任務，對防疫來說，是非常重要的一部分。下一個階段，隨著口罩的產量增加，口罩實名制2.0也即將上線。政府結合科技，跟民間合作，讓沒時間排隊買口罩的上班族、學生，也可以在網路預購、超商取貨，多了其他管道可以買到口罩。

蔡總統表示，口罩實名制2.0正式上線後，每周將會有大約700萬片的口罩要送到四大超商，「我們郵務士肩膀上的責任也會越來越重，下次大家遇到辛苦的郵差先生、小姐，別忘了多給他們一些鼓勵與肯定」。

蔡總統說，再次感謝全體中華郵政的同仁，「你們不只是台灣人的好厝邊，也是使命必達的防疫英雄。」

口罩 中華郵政 酒精

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