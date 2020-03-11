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防疫補償金申請時間出爐 23日起二階段分對象受理

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心日前宣布，依照紓困振興條例，受新冠肺炎影響，需居家隔離、居家檢疫及照顧者，每人每天可請領一千元，衛福部今宣布分二階段受理申請，第一階段於23日起受理隔離、檢疫者的防疫補償金、第二階段從31日起受理照顧者的防疫補償金，近期將公布受理窗口以及細節規定。

防疫補償金將核發給5類民眾，分別為居家隔離者、居家檢疫者、集中隔離者、集中檢疫者，以及為了照顧生活不能自理的受隔離或檢疫者，而請假或無法從事工作的家屬。

衛福部社救司表示，過去SARS期間也有相關的補償，但沒有囊括照顧者，此次，因應新冠肺炎的特殊性，額外加上了照顧者，而照顧者在請領防疫補償金時，若照顧者本身同時也是需要居家隔離或是居家檢疫者，僅能擇一身分請領。

衛福部社救司解釋，所謂的照顧者係指，需照顧因疫情得居家隔離、居家檢疫的無法自理生活者。

衛福部也定義出無法自理生活者，可分為五種情形，分別為「失能等級第2級至第8級者的失能者」、「持有診斷證明書的失智者」、「國小學童或未滿12歲之兒童」、「就讀五專前3年級之身心障礙者」、「所聘外籍看護工經醫師確診罹患嚴重特殊傳染性肺炎或其他因素不能提供服務」。

防疫補償金的申請時間分二階段受理，第一階段於23日起受理申請受隔離檢疫者之防疫補償，第二階段於31日受理照顧者之防疫補償申請，近期將公告申請相關細部規定及受理窗口。

為方便民眾申請並簡化所需檢附之證明文件，衛福部正建置線上申辦系統中，民眾無須出門即可在家完成操作，同時也開放臨櫃申請窗口。

新冠肺炎 補償金 衛福部

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