江啟臣：國民黨若無法獲人民支持 兩岸論述再好也沒用

國民黨主席江啟臣前天就職致詞時談及兩岸政策，未提及九二共識。江昨天強調，沒有否定九二共識，也認為它被某種程度地扭曲；江今天在中常會再釋疑，強調兩岸論述不是主席一個人說的算，一定要大家凝聚共識。但他也提醒，兩岸論述再厲害，國民黨沒辦法獲得人民支持也無法實現，因為國民黨「會一直在野」。

據了解，會中有中常委質疑江啟臣對於九二共識的立場，希望江可以說清楚，也有人提到兩岸論述需要內部討論和辯論，才能凝聚共識。

據轉述，江啟臣在中常會表示，選舉期間，國民黨並沒有在這件事情上與外界、甚至年輕人做最直接的溝通，告訴大家「九二共識主張的是求同存異，九二共識主張的是中華民國」，因此不斷遭民進黨抹黑，去年初發酵後又加上反送中，對於黨和韓國瑜等候選人都構成無比的壓力。

據轉述，會中江啟臣強調，兩岸論述不是主席一個人說的算，現在已經決定要進行這方面的討論，所以他不會說死，一定要大家凝聚共識。

江啟臣說，希望新的兩岸共識是能夠得到社會支持的，因為不管兩岸論述再怎麼厲害，如果沒辦法幫人民解決問題，一點意義都沒有；兩岸的論述再好，如果國民黨在台灣沒辦法得到人民的支持，這些論述也沒有辦法實現，「因為我們會一直在野」。

江啟臣也拜託所有中常委共同支持和討論兩岸論述，下周他會請智庫報告這次改革委員會的進度，接下來要訂出討論兩岸論述的時程，待黨中央人事底定後就會啟動，希望能在最短時間內盡速處理。