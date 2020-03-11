跟進量體溫！行政院新聞中心加裝「紅外線熱像儀」

行政院發言人Kolas Yotaka今表示，為加強新冠肺炎防疫並維護環境清潔，行政院新聞中心及記者工作室自即日起，將實施每周兩次定期環境消毒，除了在新聞中心入口提供乾洗手，並在新聞中心門口加裝「紅外線熱像儀」檢測進出人員體溫，若有發燒症狀者將限制進入會場，以維護現場媒體及參與記者會人員的健康。

Kolas指出，由於近期媒體多關注行政院針對武漢肺炎的防疫、紓困、振興政策，因此出入每周四行政院院會後記者會的媒體人數、官員人數也增加，但因新聞中心空間有限，為確保進出新聞中心、記者工作室人員健康，因此在院會前、後進行消毒，記者會期間也將開啟大門保持空氣流通。