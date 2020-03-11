張益贍不倫戀又與王浩宇密謀 民眾黨火速開除黨籍

民眾黨中央委員張益贍與民眾黨立院黨團助理蔡宜芳遭爆私下幽會，還被目擊上摩鐵。桃園市議員王浩宇今天再爆，張益贍曾與他談結盟，密謀「拉下民進黨候選人、邊緣化時力」。民眾黨中央評議委員會今天下午再度開會，火速做出決議，決定將張益贍開除黨籍處分。

民眾黨表示，上午中評會已決議將張益贍停權，下午決議開除張黨籍的理由，是因張在未經黨中央授權的情況下，與其他政黨代表討論負面選舉操盤策略，民眾黨中央評議委員會認為，相關違紀事宜，已違反黨章所規範之「正直誠信」原則，嚴重毀損黨的形象，經中評會下午開會討論後，決定給予張益贍開除黨籍處分。

至於黨團助理蔡宜芳因無黨職，另行調查，並視後續調查結果進行處分。