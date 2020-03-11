聽新聞
test
0:00 / 0:00
張益贍不倫戀又與王浩宇密謀 民眾黨火速開除黨籍
民眾黨中央委員張益贍與民眾黨立院黨團助理蔡宜芳遭爆私下幽會，還被目擊上摩鐵。桃園市議員王浩宇今天再爆，張益贍曾與他談結盟，密謀「拉下民進黨候選人、邊緣化時力」。民眾黨中央評議委員會今天下午再度開會，火速做出決議，決定將張益贍開除黨籍處分。
民眾黨表示，上午中評會已決議將張益贍停權，下午決議開除張黨籍的理由，是因張在未經黨中央授權的情況下，與其他政黨代表討論負面選舉操盤策略，民眾黨中央評議委員會認為，相關違紀事宜，已違反黨章所規範之「正直誠信」原則，嚴重毀損黨的形象，經中評會下午開會討論後，決定給予張益贍開除黨籍處分。
至於黨團助理蔡宜芳因無黨職，另行調查，並視後續調查結果進行處分。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言