上班偷情被批過太爽 張益贍今請辭文基會副執行長

民眾黨團助理蔡宜芳和民眾黨中央委員張益贍疑似傳出婚外情，引發熱議，由於張益贍不僅是民眾黨中央委員，還是台北市文化基金會副執行長，月薪10餘萬。不過卻被周刊拍到一天僅上班兩個小時就下班，被諷刺過太爽，藍綠議員更開砲「這不是酬庸，什麼才叫做酬庸」，痛批市長柯文哲濫用公家資源為民眾黨所用，要求張益贍應請辭負責。

對此，張益贍今發出聲明表示，因個人行為有違分際，造成家人困擾及社會觀感不佳，深感抱歉。希冀各界關心人士給予本人處理個人問題的時間與空間。以上，再次深致歉意，並於今日辦理程序，辭去台北市文化基金會副執行長一職。

對此，北市府副發言人戴于文證實，張益贍已於今日下午辭去台北市文化基金會副執行長一職，並向柯市長報告辭職一事，市長則予以尊重，並希望他能妥善處理個人相關爭議。