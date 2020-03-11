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卓榮泰：2020大選 世代、階級左右了選舉結果

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

民進黨中常會今天邀請中央研究院社會學研究所副所長陳志柔以「台灣政治版圖變動」專題報告。報告中提到，政治板塊移動10%就需要20年時間，民進黨若要維持支持度，必須更重視年輕世代的聲音。

民進黨主席卓榮泰聽取報告後裁示，2020的大選，世代跟階級兩個關鍵因素，左右了選舉結果；而在總統大選部分，蔡總統雖獲得史上最高選票的支持，但民進黨也體悟，許多國內重大議題諸如低薪、高房貸、環境生態保護是未來必須繼續努力，不可迴避的挑戰。

卓榮泰說，民進黨堅持台灣主體，捍衛國家主權與安全，不容挑戰，會在「和平、對等、民主、對話」基本原則下，繼續開展兩岸交流，維護亞太地區的和平與穩定。

卓榮泰說，民進黨長期追求並實踐進步價值，期望透過執政，將更多的資源挹注到托育、居住正義、長照、弱勢照顧等，讓這些人民關注的議題，獲得改善；同時，民進黨也將持續提高與擴大青年參政，讓年輕的聲音被聽到與重視。

卓榮泰說，民進黨深刻體會，唯有不同世代間同心協力，台灣社會才能全面進化，真正達成「社會同行，世代共贏」；而在改革與發展中必有衝突，這些都需要仰賴溝通與和解，才能團結台灣。

民進黨 卓榮泰

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