國土計畫法爭議 民進黨團周五提修法版本

針對國土計畫法修法爭議，民進黨立法院團計畫周五提出黨團修法版本，以解外界疑慮。民進黨團書記長鍾佳濱表示，黨團版本將明確訂定各縣市通盤檢討國土計畫的延長期限，同時針對「行政院核定之國家重大建設計畫」做明確的框定。

行政院日前通過國土法修法草案，送立法院審議，其中除了針對現行依法規定各縣市須訂出國土計畫的期限，至今年4月30日到期，將延長各縣市通盤檢討期限，也將「行政院核定之國家重大建設計畫」納入不受通盤檢討的限制，被在野黨和民間團體直指是「開後門」。

立法院上周將國土法修正草案排入院會，擬交付委員會審查，但遭時代力量、國民黨團提案阻擋，將草案退回程序委員會。立法院本周二程序委員會，則由民進黨團增列提案，再度將草案排入院會報告事項。

民進黨立委管碧玲昨在臉書指出，行政院版本的「國土計畫法」第15條，立法意旨所需要的彈性，不能變成空白授權；院版目前的文字，雖然已經比2014年國民黨政府所提的版本更限縮，但是仍有空白授權的疑慮，她也有一樣的看法。管碧玲說，她早在上周就和好幾位黨籍立委告知行政部門，希望院版文字有所修改。

她也宣告，國土計畫法會廣徵意見，院版文字不會鐵板一塊，以及國土計畫法會得到妥適修訂。

鍾佳濱今進一步指出，民進黨團預計在周五黨團大會後舉行記者會，提出「國土計畫法」黨團修法版本，內容將針對第15條和第45條做修正。

對於民間團體質疑修法中延長各縣市通盤檢討期限為「一定期限」，未定具體落日，鍾佳濱表示，民進黨團版本將給予具體時程；至於在「行政院核定之國家重大建設計畫」方面，其名詞太籠統、抽象，黨團版本將明確定義，避免概念式的用語，以解外界疑慮和負面解讀。