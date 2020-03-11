民進黨賣勝利版飛行夾克收入777萬 全捐疾管署防疫

民進黨2020選舉大勝，2月推出「勝利版飛行夾克」，並計畫將結餘款項捐給衛福部進行防疫工作。民進黨發言人李晏榕今天表示，紀念版飛行夾克最終收到逾1萬2000件預定，扣除相關製作成本後，結算收入共777萬元，將全數捐助衛福部疾病管制署，指定做為防治「嚴重特殊傳染性肺炎工作」使用，也希望可以透過此行動，感謝所有第一線防疫工作人員及行政團隊，共同守護台灣，為人民健康把關。

卓榮泰日前表示，自己從2016至2017年左右開始收集飛行夾克，至今包含民進黨自家推出的在內已收集7件。他喜歡飛行夾克的舒適方便和帥氣。

民進黨為何推出飛行夾克？卓榮泰說，他2018年12月登記參加黨主席補選，兩天後首度召開文宣會議，臨時找了件購自網路的飛行夾克穿上，結果廣獲與會年輕人好評，因為顯得年輕，建議他多穿。因此2019年1月在黨主席補選勝出後，他決定推出民進黨自家的飛行夾克。