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張益贍鬧不倫戀 藍議員要求他辭文基會副執行長

聯合報 / 記者楊正海/台北即時報導
張益贍是民眾黨中央委員，也是台北市文化基金會副執行長。本報資料照片
張益贍是民眾黨中央委員，也是台北市文化基金會副執行長。本報資料照片

民眾黨中央委員張益贍與民眾黨團助理蔡宜芳遭周刊爆料，2人多次私下約會，並被目擊在車上激吻，對此，國民黨台北市議員應曉薇指出，張益贍兼財團法人台北市文化基金會副執行長，月薪10萬餘元，經媒體報導有私德問題，應立即離開職務。

國民黨團書記長應曉薇表示，民眾黨中評會上午召開臨時評議會議，認定嚴重影響台灣民眾黨形象，經決議張益贍立即停權及接受調查，柯文哲身為市長應明白張益贍何止影響民眾黨形象，更危害市府形象，張益贍擔任市府重要基金會之職務更領有高薪，未善盡職守等同浪費公帑，文基會應公佈張益贍出勤狀況於大眾，張副執行長並應立即離開職務。

應曉薇指出，另提醒柯文哲，因蔡宜芳過去也曾被市府刻意安排為擔任社會局機要，未來請柯市長用人應公私分明。

台灣民眾黨 應曉薇 蔡宜芳

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