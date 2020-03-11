張益贍鬧不倫戀 藍議員要求他辭文基會副執行長

民眾黨中央黨員張益贍，在與黨團助理蔡宜芳傳出不倫戀後，過去的黑歷史也再浮上檯面。其中這件事在過去曾掀起大風波，2015年，因時任悠遊卡公司董事長的戴季全，與日本知名AV女優波多野結衣合作印製天使版的悠遊卡，一度重創台北市長柯文哲的形象；事後，再度因當時的市府顧問張益贍，欲索取60套當時尚未發行的波多野結衣悠遊卡，一度遭到政風處調查。

2020-03-11 13:37