陳冠榮：韓國瑜寄望利用監委持續政治追殺

針對高雄81氣爆善款是否濫用一事，罷韓提案法定領銜人陳冠榮今以「災區代表」身分到監察院說明，他會前受訪指出，此案的監委任命人、提名人清一色的都是前總統馬英九，「所以我想很清楚，就是一個政治追殺」，並批評高雄市長韓國瑜已經當市長一年多，都沒能釐清氣爆相關議題，就寄望利用監委持續政治追殺。

去年九月，監委李月德、江綺雯、陳慶財、楊美鈴、江明蒼針對高雄81氣爆善款有無濫用捐款情事，申請自動調查，今則約談「災區代表」，也是目前的罷韓提案法定領銜人陳冠榮到監察院說明。

陳冠榮說明前先受訪指出，韓政府一直以來的態度就是，大概看他是一介平民、沒有任何公職或行政經歷，因此想經過一些訴訟以及一些惡意的追殺，以及經過監察院的抹黑讓他知難而退。

陳冠榮說，如果是這樣，韓國瑜大概不太了解認識高雄人，因為高雄人吃軟不吃硬，永遠都會堅持對的事情，所以對於罷韓相關的事物，第一會堅持；第二個氣爆善款一直以來正正當當，尤其他在善款委員會以來，將已故父親的名號背在自己身上，絕對不辜負父親在氣爆中的犧牲、這樣的名譽，「我會為了捍衛我父親，以及我自己的名譽，一直在善款的這條路上持續堅持下去」。

李月德稍早受訪時表達不知陳冠榮是罷韓領銜人之一，陳冠榮則說，這說法有點太不符合社會的實情，如果監委都搞不清楚的、完全不看電視、看新聞，要如何調查許多善款的相關事情，尤其在網路時代，許多事情都可以從網路上、新聞上查到，關於善款的說明跟解說，如果這些相關的資訊、相關的經驗全部都搞不清楚，到底要站在什麼立場調查善款的一些事物？

陳冠榮說，如果李月德真的跟社會脈動脫節的這麼嚴重，那這樣的人來調查善款，自稱自己是在一個公立、公正的立場，這會讓人十分存疑。

被問到這是否是政治追殺，陳冠榮表示這是一定的，因為光看監委的名單就很清楚，這個案子監委的任命人、提名人清一色的都是馬英九，「所以我想很清楚，就是一個政治追殺」。

陳冠榮說，每逢選舉，氣爆都會變成一個攻防的焦點，但五年以來，國民黨的議員也從來沒有查出什麼清楚的事證，包括韓市長已經當市長一年多都沒能釐清氣爆相關議題，就寄望利用監委持續政治追殺，他在罷韓連署遞件之後提起這件事情，是覺得已經對高雄市民有基本交代，可以好好面對、解決這個政治追殺。

李月德稍早透過電話受訪表示，今天才知道陳冠榮是那個罷韓「什麼碗糕」的人，以前並不認識，這次是就善款委員會裡面各方面的代表通知說明，因為善款並非公款，很多老百姓陳情指控善款濫用，目的是想了解善款處理的情況。

李月德還說，約談通知在2月18日就已送出，並非是陳冠榮遞交罷韓連署書後才對他約談，不清楚為何會有這樣子的聯想。