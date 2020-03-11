影╱黨爆不倫戀 蔡壁如：送中評會懲處最重開除黨籍

民眾黨中央委員張益贍與民眾黨團助理蔡宜芳遭爆私下幽會，還被目擊上摩鐵。民眾黨主席柯文哲今天中午赴立院黨團召開黨政會議，對於張益贍與蔡宜芳爆出不倫戀，柯文哲面對大批媒體守候，一下車面色凝重，對於媒體提問不發一語，會後更避開正門，刻意迴避媒體提問。

民眾黨組織部主任蔡壁如說，黨內發生不倫戀，黨主席柯文哲倒是滿平靜，只有指示黨部盡快召開中評會。

蔡壁如說，對於後續的處置，黨中央上午已經定調，除先將張益贍停權外，張及蔡宜芳兩人也送中央評議委員會調查，相關懲處會盡快在這一兩天開會後決議，也會儘速與外界報告。

蔡壁如說，整個事件已經嚴重影響到民眾黨的黨譽，最後中評會的決議，最重恐撤銷張益贍中央委員身分，甚至最重恐開除張的黨籍；至於蔡宜芳因沒有黨職，但若影響到團隊運作，也可能會請蔡宜芳離開，因蔡宜芳同樣有黨員身分，也會送到中評會討論。

至於未來黨的選舉保母制度，蔡壁如說，由於去年黨第一次參與大選，過去也沒有這樣的制度，所以會等兩年後2022選舉前再來檢討，或許等黨運作成熟後，也根本不需要有這樣的保母制度存在。

另外，對於桃園市議員王浩宇在臉書爆料，表示張益贍曾找過他談民眾黨與綠黨的合作，「要拉下民進黨候選人、邊緣化時代力量」，蔡壁如說，王浩宇這個人毫無誠信可言，王的調性也與民眾黨不一樣，選舉期間，黨完全沒有接受到這樣的訊息，也絕對沒有黨的授權。蔡說，王浩宇這個人搖搖擺擺，不是已經加入民進黨。