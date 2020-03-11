影╱黨爆不倫戀 蔡壁如：送中評會懲處最重開除黨籍
民眾黨中央委員張益贍與民眾黨團助理蔡宜芳遭爆私下幽會，還被目擊上摩鐵。民眾黨主席柯文哲今天中午赴立院黨團召開黨政會議，對於張益贍與蔡宜芳爆出不倫戀，柯文哲面對大批媒體守候，一下車面色凝重，對於媒體提問不發一語，會後更避開正門，刻意迴避媒體提問。
民眾黨組織部主任蔡壁如說，黨內發生不倫戀，黨主席柯文哲倒是滿平靜，只有指示黨部盡快召開中評會。
蔡壁如說，對於後續的處置，黨中央上午已經定調，除先將張益贍停權外，張及蔡宜芳兩人也送中央評議委員會調查，相關懲處會盡快在這一兩天開會後決議，也會儘速與外界報告。
蔡壁如說，整個事件已經嚴重影響到民眾黨的黨譽，最後中評會的決議，最重恐撤銷張益贍中央委員身分，甚至最重恐開除張的黨籍；至於蔡宜芳因沒有黨職，但若影響到團隊運作，也可能會請蔡宜芳離開，因蔡宜芳同樣有黨員身分，也會送到中評會討論。
至於未來黨的選舉保母制度，蔡壁如說，由於去年黨第一次參與大選，過去也沒有這樣的制度，所以會等兩年後2022選舉前再來檢討，或許等黨運作成熟後，也根本不需要有這樣的保母制度存在。
另外，對於桃園市議員王浩宇在臉書爆料，表示張益贍曾找過他談民眾黨與綠黨的合作，「要拉下民進黨候選人、邊緣化時代力量」，蔡壁如說，王浩宇這個人毫無誠信可言，王的調性也與民眾黨不一樣，選舉期間，黨完全沒有接受到這樣的訊息，也絕對沒有黨的授權。蔡說，王浩宇這個人搖搖擺擺，不是已經加入民進黨。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言