快訊

兩天前接任務…13醫護不吃不喝不上廁所 接361國人回台

影╱黨爆不倫戀 蔡壁如：送中評會懲處最重開除黨籍

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨組織部主任蔡壁如說，黨內發生不倫戀，黨主席柯文哲倒是蠻平靜，只有指示黨部盡快召開中評會。最後中評會決議，恐撤銷張益贍中央委員身份，甚至最重恐開除張的黨籍。記者／林麗玉攝影
民眾黨組織部主任蔡壁如說，黨內發生不倫戀，黨主席柯文哲倒是蠻平靜，只有指示黨部盡快召開中評會。最後中評會決議，恐撤銷張益贍中央委員身份，甚至最重恐開除張的黨籍。記者／林麗玉攝影

民眾黨中央委員張益贍與民眾黨團助理蔡宜芳遭爆私下幽會，還被目擊上摩鐵。民眾黨主席柯文哲今天中午赴立院黨團召開黨政會議，對於張益贍與蔡宜芳爆出不倫戀，柯文哲面對大批媒體守候，一下車面色凝重，對於媒體提問不發一語，會後更避開正門，刻意迴避媒體提問。

民眾黨組織部主任蔡壁如說，黨內發生不倫戀，黨主席柯文哲倒是滿平靜，只有指示黨部盡快召開中評會。

蔡壁如說，對於後續的處置，黨中央上午已經定調，除先將張益贍停權外，張及蔡宜芳兩人也送中央評議委員會調查，相關懲處會盡快在這一兩天開會後決議，也會儘速與外界報告。

蔡壁如說，整個事件已經嚴重影響到民眾黨的黨譽，最後中評會的決議，最重恐撤銷張益贍中央委員身分，甚至最重恐開除張的黨籍；至於蔡宜芳因沒有黨職，但若影響到團隊運作，也可能會請蔡宜芳離開，因蔡宜芳同樣有黨員身分，也會送到中評會討論。

至於未來黨的選舉保母制度，蔡壁如說，由於去年黨第一次參與大選，過去也沒有這樣的制度，所以會等兩年後2022選舉前再來檢討，或許等黨運作成熟後，也根本不需要有這樣的保母制度存在。

另外，對於桃園市議員王浩宇在臉書爆料，表示張益贍曾找過他談民眾黨與綠黨的合作，「要拉下民進黨候選人、邊緣化時代力量」，蔡壁如說，王浩宇這個人毫無誠信可言，王的調性也與民眾黨不一樣，選舉期間，黨完全沒有接受到這樣的訊息，也絕對沒有黨的授權。蔡說，王浩宇這個人搖搖擺擺，不是已經加入民進黨。

民眾黨 蔡宜芳 蔡壁如

延伸閱讀

張益贍、蔡宜芳爆不倫戀 柯文哲躲媒體走後門

民眾黨爆不倫戀 張益贍被停權

影／民眾黨團助理遭爆上摩鐵 蔡壁如：保姆太盡責了

索取波多野結衣60套悠遊卡被爆 張益贍曾遭政風調查

相關新聞

索取波多野結衣60套悠遊卡被爆 張益贍曾遭政風調查

民眾黨中央黨員張益贍，在與黨團助理蔡宜芳傳出不倫戀後，過去的黑歷史也再浮上檯面。其中這件事在過去曾掀起大風波，2015年，因時任悠遊卡公司董事長的戴季全，與日本知名AV女優波多野結衣合作印製天使版的悠遊卡，一度重創台北市長柯文哲的形象；事後，再度因當時的市府顧問張益贍，欲索取60套當時尚未發行的波多野結衣悠遊卡，一度遭到政風處調查。

遭爆與蔡宜芳不倫戀 張益贍致歉：個人行為有違分際

《周刊王》今爆料，指民眾黨團助理蔡宜芳和民眾黨中央委員張益贍多次私下幽會，還被目擊到兩人不僅在車上激吻，還在摩鐵相處約3...

陳冠榮：韓國瑜寄望利用監委持續政治追殺

針對高雄81氣爆善款是否濫用一事，罷韓提案法定領銜人陳冠榮今以「災區代表」身分到監察院說明，他會前受訪指出，此案的監委任...

影╱黨爆不倫戀 蔡壁如：送中評會懲處最重開除黨籍

民眾黨中央委員張益贍與民眾黨團助理蔡宜芳遭爆私下幽會，還被目擊上摩鐵。民眾黨主席柯文哲今天中午赴立院黨團召開黨政會議，對...

張益贍、蔡宜芳爆不倫戀 柯文哲躲媒體走後門

《周刊王》今爆料，指民眾黨團助理蔡宜芳和民眾黨中央委員張益贍多次私下幽會，還被目擊到兩人不僅在車上激吻，還在摩鐵相處約3...

第二批包機落幕 蔡英文：從協商到執行 一波三折

武漢第二批包機成行，雙方分別派出華航、東航兩班機，蔡英文總統今在臉書上表示，經歷許多的努力和協調，實際執行的過程中，顯得...

民眾黨爆不倫戀 張益贍被停權

台灣民眾黨中央委員張益贍被周刊王爆料，多次和民眾黨立法院黨團助理蔡宜芳私下幽會，上旅館，兩人解釋是談公事。民眾黨發言人林珍羽今天表示，中評會開臨時評議會議，經評定認為嚴重影響台灣民眾黨形象，上午決議張益贍立即停權，接受調查，蔡宜芳現無黨職，另行調查，後續將視調查結果處分。

旅遊警示與指揮中心不一 外交部：考量面向更廣

新冠肺炎在各國疫情持續，有立委質疑，中央流行疫情指揮中心和外交部的警示燈號彼此沒有協調，應該一致。對此，外交部發言人歐江...

罷韓領銜人被馬系監委約談 監委：釐清氣爆善款

罷韓提案法定領銜人陳冠榮今天在臉書貼文，表示遭到馬系監察委員要求今天下午到監察院說明。陳冠榮表示，這是國民黨政府的抹黑濫訴及馬系監委的追殺。監委李月德表示，監委是要調查高雄氣爆後民間捐款的使用狀況，所以要求相關人員針對善款使用說明，絕對非政治追殺。

學者提議：促轉會轉常設機關 延長四年任期

促轉會5月底任務時間將到期，行政院長蘇貞昌已承諾會同意延長任務時間一年，不過，部分學者與立委有意要建議促轉會成為常態化機關，建議至少也要延長四年任期，才能讓人才任用上比較有空間，甚至不排除建議行政機關修法因應。

張天欽自比「東廠」重創促轉會 公懲會判停任2年

行政院促轉會前副主委張天欽，前年8月24日召集部屬研擬操作議題，欲打擊國民黨新北市長參選人侯友宜的選情，還以「東廠」自比，政壇掀波。監察院認為張讓社會嚴重質疑促轉會能否推動轉型正義，通過彈劾，公務員懲戒委員會今判撤職並停止任用二年。

影／民眾黨團助理遭爆上摩鐵 蔡壁如：保姆太盡責了

民眾黨中央委員張益贍與民眾黨團助理蔡宜芳遭爆私下幽會，還被目擊上摩鐵，引發熱議。立委蔡壁如受訪時表示，她不清楚報導內容，...

熱門新聞

11人未報到、18人不配合檢疫！第二批武漢返台包機出狀況

圖表看疫情／新冠肺炎疫情延燒逾百國 看全球最新數據整理

民眾黨蔡宜芳、張益贍被傳上摩鐵 柯文哲被酸又酬庸

第二批武漢包機延誤！1旅客體溫過高 又滑回停機坪處理

女兒與「保姆」張益贍被爆上摩鐵 父：蔡宜芳不可能主動

民眾黨不倫戀被酸爆 黨中央急切割：張益贍被停權

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。