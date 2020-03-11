旅遊警示與指揮中心不一 外交部：考量面向更廣

新冠肺炎在各國疫情持續，有立委質疑，中央流行疫情指揮中心和外交部的警示燈號彼此沒有協調，應該一致。對此，外交部發言人歐江安說明，疫情指揮中心考量依據是「醫學、公衛」等對疾病的專業判斷，外交部完全尊重和配合；然而外交部在決定是否提升旅遊燈號時，想的面向必須更廣泛、全面。

歐江安指出，除了一國的疫情發展外，也綜合考量該國的政府本身因應能力、防疫能量、應變處置、衛生條件、確診病例有無快速爆增或失控，人口與國土面積比例等。外交部也會考量當地的社會情形、政經動向。像是自然天災人為禍害、恐怖攻擊、社會暴動、選舉等重大事件。

此外，外交部也會考量國際層次。歐江安說，外交部參考美國、英國、歐洲等主要國家政府，對該國旅遊警示有否調整狀況等。主要先進國家外交部、疾病管制單位所發布的警示，都會納入外交部的綜合考量。

歐江安說，外交部會密切關注各國疫情的發展，各面向的因素均納入通盤考量，隨時評估是否需要調整，不斷更新，滾動式檢討。