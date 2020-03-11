影／民眾黨團助理遭爆上摩鐵 蔡壁如：保姆太盡責了

民眾黨中央委員張益贍與民眾黨團助理蔡宜芳遭爆私下幽會，還被目擊上摩鐵，引發熱議。立委蔡壁如受訪時表示，她不清楚報導內容，她只能說，這位保姆（張益贍）太盡責了！

針對《周刊王》報導，民眾黨中央委員張益贍與黨團助理蔡宜芳一起上摩鐵幽會，蔡壁如在結束財政委員會質詢後立即被記者堵訪，蔡壁如說：蔡宜芳已坦承感情，並且一直哭；蔡壁如也苦笑說，她其實不太清楚實際情況，但進展到這樣程度，這一個保姆（張益贍）真的太盡責了。

黨內會不會檢討保姆制度？蔡壁如說，民眾黨是一個比較年輕的政黨，發生這樣的事情已經影響到形象，保姆制度將來會花時間去討論檢討改善。

至於黨主席柯文哲知不知道？蔡壁如表示，昨天半夜她有傳簡訊給柯的隨行秘書，秘書應該有告訴他。

最後，記者問蔡壁如，蔡宜芳是否會出面？蔡壁如說，蔡宜芳是她財政委員會的法律助理，昨天夜裡蔡宜芳有跟她請假，蔡宜芳告訴她：「需要時間沉澱一下」。