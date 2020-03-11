首度主持中常會後 江啟臣將逐一拜會中央黨部各單位

國民黨立委江啟臣周一就任黨主席後，下午也到中央黨部主持首場中常會。而預計下午3時半中常會結束後，江也將逐一巡視中央黨部內各單位，與中央黨部內黨工一一打招呼、慰問、請益。

黨中央規劃，江啟臣下午3時30分起，將由常會廳後門開始出發，先至一樓政策會訪視，再經文創小舖通廊拜訪一樓正門黨務志工，並轉往媒體中心打招呼。之後將會再折往行管會一樓總務室，再搭手扶梯上二樓。

巡視完文傳會與組發會後，江啟臣將再轉往5樓巡視行管會與大陸事務部，之後再至4樓探訪人事室、黨史館等單位，再到地下一樓巡視台北市黨部、考紀會，再轉往革實院、黃復興黨部等單位，最後拜會退休黨工聯誼會。