陳冠榮批監委查氣爆善款是政治追殺 鄭照新：不要牽拖

高雄石化氣爆事件民間捐款專戶管理會委員委員之一、也是罷免高雄市長韓國瑜法定領銜人陳冠榮今天下午要到監察院接受監委調查氣爆善款運用之事，他在臉書貼文用「抹黑栽贓」、「司法追殺」來批判，也質疑與「罷韓」有關。高雄市新聞局長鄭照新說，尊重監察院的意見，但請陳不要扯到高雄市政府和罷韓。

總統大選期間，國民黨陣營對高雄氣爆善款使用情形多所批評與質疑，監察院也展開調查，擔任過善款專戶管理委員會委員的陳冠榮表示，他接到監察院通知，請他今天下午到監察院接受調查。

陳冠榮在臉書貼文中用了這樣的表達：「身為一個沒擔任過任何公職的高雄市民，真是受寵若驚，善款的一切全部坦蕩，韓國瑜市政府查不到什麼蛛絲馬跡，只好抹黑栽贓，司法追殺。」

鄭照新被媒體問到陳冠榮貼文時表示，如果不是因為「這個陳先生」在臉書上寫，也不太有人知道原來監察委員對「這個陳先生」進行調查，他尊重監察院的意見，但要請陳不要扯到高雄市政府，不要萬事扯罷韓，「Wecare」不是「We牽拖（閩南語發音）」 不要什麼事都亂「牽拖」。