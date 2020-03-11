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遭爆與蔡宜芳不倫戀 張益贍致歉：個人行為有違分際
《周刊王》今爆料，指民眾黨團助理蔡宜芳和民眾黨中央委員張益贍多次私下幽會，還被目擊到兩人不僅在車上激吻，還在摩鐵相處約3小時，由於張益贍已婚有子，也讓這段不倫戀備受各界關注。
對此，張益贍今也透過簡訊表示，因個人行為有違分際，造成家人困擾及社會觀感不佳，深感抱歉。希冀各界關心人士給予本人處理個人問題的時間與空間。以上，再次深致歉意。
民眾黨發言人林珍羽表示，針對周刊報導張益贍、蔡宜芳相關私人情感事宜，本黨中評會召開臨時評議會議，經評定認為嚴重影響台灣民眾黨形象，已於今天上午作出決議，張益贍立即停權接受調查，蔡宜芳現無黨職，另行調查，後續將視調查結果進行處分。
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