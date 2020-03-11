索取波多野結衣60套悠遊卡被爆 張益贍曾遭政風調查

民眾黨中央黨員張益贍，在與黨團助理蔡宜芳傳出不倫戀後，過去的黑歷史也再浮上檯面。其中這件事在過去曾掀起大風波，2015年，因時任悠遊卡公司董事長的戴季全，與日本知名AV女優波多野結衣合作印製天使版的悠遊卡，一度重創台北市長柯文哲的形象；事後，再度因當時的市府顧問張益贍，欲索取60套當時尚未發行的波多野結衣悠遊卡，一度遭到政風處調查。

張益贍過去為台北市市府顧問，野百合學運出身，在民進黨內累積豐厚政治資歷，原服務於前立委林世嘉國會辦公室，並曾擔任過雲林縣的文化處長。2014年起成為柯文哲重要幕僚。在柯文哲成功出任市長後隔年，即因索取60套波多野結衣版的天使悠遊卡未果，張益贍在情急之下才退回其中的50套，市府政風處便針對此事展開調查。

根據《東森新聞網》報導，張益贍今天下午有最新回應，「強調因個人行為有違分際，造成家人困擾及社會觀感不佳，深感抱歉」。

時任市政顧問張益贍（右）於2015年備詢時說，他在同年9月4日收到悠遊卡公司主動送的波卡60套，並將10套送給非市府的友人。報系資料照／記者高宛瑜攝影