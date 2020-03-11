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綠委質疑監委政治性調查氣爆？ 監院：無一案兩查

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨立委劉世芳質疑，監委已在2014年調查過一次高雄氣爆，這次又啟動調查，是否一案兩查？監察院調查處長鄭旭浩表示，此案無一案兩查，第一次調查時，監委沒有調查善款，這次是啟動調查善款使用。記者／林麗玉攝影
民進黨立委劉世芳質疑，監委已在2014年調查過一次高雄氣爆，這次又啟動調查，是否一案兩查？監察院調查處長鄭旭浩表示，此案無一案兩查，第一次調查時，監委沒有調查善款，這次是啟動調查善款使用。記者／林麗玉攝影

監察委員李月德等啟動調查高雄氣爆民間捐款使用。民進黨立委劉世芳質疑，監委已在2014年調查過一次，是否可一案兩查？監委有無職權要求民間團體來說明？會不會擴張調查權？監察院調查處長鄭旭浩表示，依「監察法」第26條，監委可向民間團體調閱資料，協助釐清案情，團體不得拒絕，但不來也沒有罰則。

至於是否一案兩查？鄭旭浩表示，此案並無一案兩查，第一次調查時，監委沒有調查善款，這次監委是啟動調查善款使用。

對於罷韓提案法定領銜人陳冠榮今天在臉書貼文，表示遭到馬系監委約談，並提到，要成為正直的台灣人，要先經歷紅媒抹黑、國民黨政府抹黑濫訴、及馬系監察委員的追殺。劉世芳今天在立法院司法法制委員會質詢監察院，質疑監委調查是否是政治性調查？尤其正值罷韓敏感時間，監委調查是否該提出較讓人心服口服的立場？

鄭旭浩回應，監委權責可以要求民間團體說明，不得拒絕、但沒有罰則。此案也沒有一案兩查的問題。

另外，民進黨立委吳玉琴也質詢國家人權委員會議題，監察院秘書長傅孟融說，國家人權委員會將設置委員10人，由監察院院長及9位監委兼任，原本預計人權委員會5月1日成立生效，但由於蔡英文總統520將就職，還要考量人權委員會的籌備情形、及總統提名監委的進度，目前時間還在思考。

民眾黨立委賴香伶也提出，希望國家人權委員會成立3個月內，提出相關評鑑規劃方案，並向司法法制委員會提出報告。傅孟融回應，希望能等8月1日新監察委員正式上任，等人權委員會正式運作後，再提評鑑規劃。

人權 監察院 民進黨

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