學者提議：促轉會轉常設機關 延長四年任期

促轉會5月底任務時間將到期，行政院長蘇貞昌已承諾會同意延長任務時間一年，不過，部分學者與立委有意要建議促轉會成為常態化機關，建議至少也要延長四年任期，才能讓人才任用上比較有空間，甚至不排除建議行政機關修法因應。

民進黨中央日前請台灣教授協會副會長陳俐甫報告台灣的轉型正義，其中建議修法讓促轉會成為常設機關、擴充委員人數、延長至四年、增設學術部門等等，黨團幹事長鍾佳濱也表態贊成。

據了解，也有民進黨立委支持陳俐甫的提案，希望促轉會能成為常設機關或是至少延長四年，好讓促轉會比較有用人空間，也增加各界想要投入轉型正義的意願，但因促轉條例規定，促轉會二年內未能完成任務，得報請行政院長延長之，但每次以一年為限，若不修法無從一次就拉長年限，綠委就希望行政機關動起來調整。

總統府發言人丁允恭則表示，支持轉型正義發展，但促轉會任務延長與否，或是常設化，這要社會進行廣泛討論；行政院發言人Kolas Yotaka則表示，將促轉會轉為常設機關是民間建議，院長會就整體考量再做出決策。

促轉會主委人選至今仍為代理，委員人數也不足額，Kolas說，院長一定會找到合適的人選補齊。綠營人士指出，促轉會成立時就體質不良，主委黃煌雄引部分深綠反彈，副主委張天欽則是成為在野黨打點，後續東廠事件更是元氣大傷，讓後續人事十分棘手。