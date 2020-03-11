影／監所關注小組發表2019監所改革建議書
監所關注小組今天召開「看見 看不見：2019年監所參訪行動報告及建議」記者會，正式對外發表監所改革報告書。
理事長陳惠敏表示，監所關注小組集結各領域朋友，於去年立案前，就曾在2014、2015、2017年到監所參訪，去年夏季再度完成台北監獄、台中監獄、台中女監、桃園監獄、雲林第二監獄等監所參訪。
陳惠敏表示，衡量監所運作現況，大致上有五大類問題，包括一、硬體配置方面仍有諸多亟待改善；二、把不適當的人放在不適當的地方(需要的究竟是治療還是監禁)，也是一大問題；三、重回社會的「勞動」進退失衡；四、監所整體作為一個勞動現場的環境日益惡化；五、未被剝奪而實質失去的公民權，增加社會賦歸的門檻。
監所關注小組呼籲，面對問題才能解決問題，監所改革的進步，將是我國司法改革與民主法治的具體彰顯，也才能建構真正的社會安全。
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