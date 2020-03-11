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張益贍蔡宜芳爆出不倫戀 柯文哲面色凝重不發一語

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨中央委員張益贍與民眾黨團助理蔡宜芳遭爆私下幽會，還被目擊上摩鐵。民眾黨主席柯文哲今天中午赴立院黨團召開黨政會議，面對大批媒體守候，柯文哲一下車面色凝重，對於媒體提問不發一語。記者／林麗玉攝影
民眾黨中央委員張益贍與民眾黨團助理蔡宜芳遭爆私下幽會，還被目擊上摩鐵。民眾黨主席柯文哲今天中午赴立院黨團召開黨政會議，面對大批媒體守候，柯文哲一下車面色凝重，對於媒體提問不發一語。記者／林麗玉攝影

民眾黨中央委員張益贍與民眾黨團助理蔡宜芳遭爆私下幽會，還被目擊上摩鐵。民眾黨主席柯文哲今天中午赴立院黨團召開黨政會議，對於張益贍與蔡宜芳爆出不倫戀，柯文哲面對大批媒體守候，一下車面色凝重，對於媒體提問不發一語。

民眾黨發言人林珍羽表示，張益贍與蔡宜芳前一天晚上都已經跟柯文哲報告，柯文哲指示交由黨中央處置，針對週刊報導，黨中央也經過臨時會議的決議，將張益贍中央委員職務停權，蔡宜芳本身無黨職，也會另行調查。

至於選舉的保姆制度，林珍羽說，不適當的部分黨會滾動式檢討，會再評估是否會再用保姆制度的方式。

另外，對於桃園市議員王浩宇踢爆，去年選前，張益贍曾找上他，談民眾黨與綠黨的策略合作，目的是拉下民進黨候選人、並邊緣化時代力量。林珍羽說，這應是個人行為，並沒有接受到相關資訊。

民眾黨 蔡宜芳 柯文哲

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