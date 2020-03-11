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【重磅快評】武漢解封在即 香港取代橫濱讓包機起飛

聯合報 / 主筆室
第二班載運武漢台胞的專機，經歷延後、旅客發燒下機等臨時狀況，終於在昨天深夜降落桃園機場，衛福部派出的檢疫官及醫護人員陸續登機檢疫。記者陳嘉寧／攝影
第二班載運武漢台胞的專機，經歷延後、旅客發燒下機等臨時狀況，終於在昨天深夜降落桃園機場，衛福部派出的檢疫官及醫護人員陸續登機檢疫。記者陳嘉寧／攝影

滯留武漢的四百多名台胞，今晨總算跨入家門。這條返鄉路走了個把月，所幸兩岸當局並未因對立放棄理性，在談判倒數歸零前，及時獲利了結，也算為疫情過後的兩岸關係留下餘路。

武漢台胞無法返台，是因新冠疫情封城之故，首班包機雖經兩岸兩會授權單位協商，但結果不如蔡政府之意，因而喊停。疫情在北京當局高度動員管控下緩坡走低，中共近日積極準備解封，中共總書記習近平昨天巡視武漢市，發表類似「決戰前談話」，新華社定調「勝利曙光已不遠」，政治動作預告武漢開城可能是月內之事。

換句話說，兩岸這場談判再不收官，也沒必要談了，武漢恢復正常運作，台灣沒理由還把良民百姓列入返鄉黑名單。更現實的問題是，已有台胞病倒就醫，兩岸當局再鬥下去，出了人命便成各自抗疫的人道汙點。

二月底湖北台辦表示，已向蔡政府提議由東航與華航共同運送，但台方拒絕，還抨擊蔡政府將運送名單，轉交入境註記管制，禁止滯留台胞自行搭機返鄉。這是兩岸慣見談判手法，我方堅持橫濱模式，北京當局亮牌，把破局責任先甩鍋對方。

橫濱模式是我方撤離鑽石公主號台客的方式，主要原則是：我方派機，醫護全程隨行，航程中乘客不離席；最高標準防疫，包括登機前檢疫、穿戴隔離衣、口罩、指定座位等，回台人員赴檢疫所隔離14天。

蔡政府堅持橫濱模式，透過檢疫、國航執飛彰顯主權，中共應對方式極其微妙，利用香港置換橫濱。

北京在談判僵局同時，同意港府以橫濱模式運送武漢港人，三月四、五日香港派出國泰、港龍包機，由香港政制及內地事務局長聶德權等官員親率醫護人員，赴武漢處理檢疫、審核等工作。表面看來，中港包機比照橫濱模式，但政治意義上，港人執飛、檢疫彰顯的是「特區自治權」。

情勢至此反轉，橫濱模式到了中國，變成香港模式。對北京來說，台灣所有堅持都涵括在香港模式內，不算國際標準；台灣堅持橫濱模式，變成比照特區位階辦理，原本想藉撤僑包機彰顯的主權、主動性反被「一個中國」框住。

蔡政府藉「防疫與弱勢雙優先」，包裹國航與檢疫兩大主權標的，但中共落下香港這枚棋子，局面不再是「武漢vs.橫濱」，而是「橫濱=香港」。反而東航執飛與否，是台北必須衡量得失之處。

談判至此，撤僑不成，就得守住對等底線，兩方共同執飛，延續春節包機對等模式，才能突顯兩岸不同於中港關係，東航不來不行。

本來蔡英文宣示橫濱模式時，強調台灣基於防疫堅持自己派機撤離，但香港包機成行後，府院乃至立委全轉調，聲稱東航或華航都可以，昨晚府院統一口徑吹風，改口「問題從來都不在飛誰的飛機」。

民共兩黨藉著疫情交鋒摸底，鬥了一個多月誰都提不了對方的子，總算蔡英文與習近平還記得「人民」，希望這點仁慈能貫徹始終，別再因故喊停。

香港 北京 疫情 新冠肺炎

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