張天欽讓促轉會變東廠 壓垮綠營2018選情的稻草

促轉會2018年成立之初，就因為前副主委張天欽的「打侯」事件引發喧然大波，他與主委黃煌雄接連請辭止血，但在野黨緊咬東廠爭議，當年地方選舉民進黨還是大敗做收，至今組織人事仍未足，並無主委、副主委，而是由楊翠代理。

後續，張天欽除了被行政院的專案小組報告批評，思慮欠周、言語輕率，嚴重損及其所屬機關公信力，對於轉型正義之推動造成極為不利的影響，還被監察院通過彈劾，移送公懲會懲戒。

●成立前就尷尬

2017年12月5日「促進轉型正義條例」在爭議聲中三讀， 翌年3月行政院公布委員名單，預計由前監委黃煌雄擔任主委、陸委會副主委張天欽，結果藍綠都不滿名單，甚至原提名委員、台大歷史系教授陳翠蓮因不滿黃煌雄，而拒絕擔任促轉會委員，後續批評黃煌雄消費蔣渭水、利用台灣史，不適任此職務。

●「這個如果沒有操作，很可惜！」張天欽打侯引反彈

在爭議與尷尬的情況下，促轉會在2018年5月31日成立，蔡英文總統、總統府祕書長陳菊都出席重要的揭牌儀式，蔡英文期許促轉會是一個推動轉型正義的機關，也是民主政治的創新基地，可以在這裡深化社會對話的、掀起歷史的反省，帶領整個社會，重新認識台灣人共同的過去，打造共同的未來。

但沒想到，同年9月11日，張天欽就被會內同仁用音檔爆料其打侯爭議，原來，促轉會8月提出考慮比照前東歐共產國家的「除垢法」，究責威權統治時期加害者及執法人員，適逢地方選舉期間，他兩度在會議中點名新北市長侯友宜（當時為候選人）是轉型正義最惡劣的例子，並說「這個如果沒有操作，很可惜！」。

張天欽受訪時雖認了確實有開這非正式會議，但認為內容有被節錄，一度解釋非關心侯友宜的選舉，而是關心人士清查制度會談論到的通案，可隔日事件延燒，他迅速請辭，行政院也在幾日後予以免職。只是這止血無效，民進黨當年地方選舉大敗作收。

去年初，行政院「釐清促進轉型正義委員會0824事件」專案小組發表報告，批評張天欽在會議中思慮欠周、言語輕率，嚴重損及其所屬機關之公信力，對於轉型正義之推動造成極為不利之影響，應負最大程度的政治責任。

同年10月張天欽遭監察院彈劾，移送公懲會懲戒，今遭判撤職並停止任用二年。。

●不滿張天欽打侯 副研究員的逆襲：這真的是深化鞏固民主的必要方式嗎？

張天欽的作為，原來是副研究員吳佩蓉錄音後向外公布，她自己也發表聲明解釋，當時並非刻意錄音，而是擔心時間會拖得非常漫長，乾脆以錄音取代筆記，只是會中，聽到張天欽打算拿侯友宜作為力推除垢法的例證，雖然某種程度是站得住腳．但掌握行政資源和話語權的高官，意圖操作此議題是否適切，「以不正義的手段去對付類似侯這樣角色的人，真的是深化鞏固民主的必要方式嗎？」

吳佩蓉後續在高雄挑戰立委趙天麟選區，但並未成功。

●自爆薪水發不出來、2個月沒有公文看 黃煌雄哽咽後也決定請辭

張天欽走後，促轉會依然面臨在野黨強力批評，藍委侵門踏戶到促轉會貼上東廠標籤，當時主委黃煌雄也不好過，他親自接待藍委，一度情緒激動透露，自己這陣子受到過去沒有的指責，促轉會狀況不佳一度薪水發不出來，他也將近2個月沒有公文可以看。

緊接著一個月不到，黃煌雄未透過促轉會公關體系，而是透過辦公室秘書發出辭職聲明，表達「承擔，是為了轉型正義工程；放下，也是為了轉型正義工程。」

黃煌雄認為張天欽事件破壞了大局，讓成立之初即備受爭議的促轉會蒙上難以承受的「東廠」污名，更加深朝野政黨的疑慮與對立，致新會期的立法院竟因而幾度開議不成，使本已崎嶇難行的轉型正義工程，雪上加霜，舉步維艱；事件也與自己30多年來所堅持的黨外精神不相容。作為促轉會主委，他責無旁貸，

●楊翠代理至今 促轉會仍補不滿人

黃煌雄離開後，專任委員楊翠代理主委至今，也沒有副主委，原先促轉會專委編制應有9人，至今只有5人。

如今任務型編組的促轉會即將在5月底到期，行政院長蘇貞昌承諾會同意延長一年，楊翠今接受廣播節目專訪也說，大家都是全力以赴，如果人力可以補足當然是最好，而蔡總統、蘇院長都有陸續承諾繼續轉型正義工作，重點不是機關存續與否，而是台灣轉型正義工作要往前推進，促轉會只是階段性的開頭，總統、院長都說會增加資源，相信會有進展。