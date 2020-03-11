疫情何時結束？陸專家：爭取3月底新增病例歸零

大陸新冠肺炎疫情漸趨緩和，很多人都想知道「疫情什麼時候能結束？」，武漢市民更想知道，什麼時候能解封。大陸國家衛健委高級別專家組成員、中國工程院院士李蘭娟表示，疫情還沒結束，希望在3月底新增病例清零。

據星島日報報導，李蘭娟指出，現在大陸全國範圍內疫情已基本得到控制，武漢疫情也在明顯變好，希望3月底新增病例可以全部清零。

目前武漢方艙醫院都已休艙，多地新增確診病例實現「零」增長，很多人開始期待疫情結束，摘下口罩那一刻。

李蘭娟表示，我們希望新增確診病例能夠盡快降到兩位數，然後就要清零，但現在要一步一步來；現在大陸全國各地都在安排復工了，湖北整體上已得到控制，病人明顯減少，存量也不多了。

她指出，因為此次疫情的特殊性，若說疫情基本結束，應該有兩個非常重要的指標，一是清零之後再過2個潛伏期的國際標準，另一個是把現有的病例全部找出來收治住院或隔離，以確保不再有新發病例。

李蘭娟表示，目前還不能輕易說疫情結束，現在還有很多病人在醫院需要救治，很難定義具體的疫情結束時間，只能說一個地區新增確診和疑似病例清零之後，再過28天，兩個潛伏期，如果沒有新發病人就是比較安全的。

她又說，從大陸全國範圍內來看，除湖北外的各個省基本可回歸到正常，武漢還要堅持一段時間；現在有兩個更為嚴峻的任務，一是警惕病毒死灰復燃，另一是警惕境外國家的病例輸入。