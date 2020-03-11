清明節人流如何防疫？ 陳時中：孝心有到就好

新冠肺炎台灣今出現第48例個案，中央流行疫情指揮中心表示，今新增個案為北部30多歲女性，2月28日至3月8日獨自前往英國旅遊及探訪當地友人，返國後於3月9日因頭暈、頭痛等症狀至診所就醫，因出現微燒及輕微咳嗽，於3月10日至醫院就醫，經通報檢驗於今日確診，目前收治負壓隔離病房治療。

不過因清明節連續假期將至，屆時恐有大量人流分散各地掃墓祭祖，有民眾擔心是否會身處新冠肺炎感染風險中，該如何防疫？指揮中心指揮官陳時中表示，目前防疫措施不變，對於掃墓部分民眾可自行考量，「孝心有到就好。」

內政部次長、指揮中心副指揮官陳宗彥表示，有關清明祭祖部分，內政部已與各縣市政府溝通，因應指揮中心頒布的活動指引，目前已將納骨塔法會取消，鼓勵分流，清明節當入禁止入塔，希望民眾可以從現在開始祭拜；過去也有很多服務民眾的項目，如接駁車管制人數或量體溫等，大概都是以分流方式鼓勵大家，希望大家分散時間。

陳宗彥說，昨天已經公布各縣市做法供民眾參考，公私立的殯葬設施，如像在桃園地區一些同姓氏宗祠，如六七千人的大家族，目前已有方案，下週將會宗親開會討論，應會以宗親各房代表派一個代表祭拜，只要心意到，祖先都會保佑子子孫孫。