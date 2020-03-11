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女兒與「保姆」張益贍被爆上摩鐵 父：蔡宜芳不可能主動

聯合新聞網 / 綜合報導
曾在2018高雄市議員選戰中披上白紗高喊要嫁給高雄的政治新人蔡宜芳，被踢爆與同黨黨員張益贍爆出不倫戀；兩人激吻並在摩鐵相處3小時的照片曝光。報系資料照
曾在2018高雄市議員選戰中披上白紗高喊要嫁給高雄的政治新人蔡宜芳，被踢爆與同黨黨員張益贍爆出不倫戀；兩人激吻並在摩鐵相處3小時的照片曝光。報系資料照

《周刊王》今(11)日報導，民眾黨中央委員張益贍與政治新秀黨團助理蔡宜芳私下幽會，並被目擊到兩人一起上摩鐵3小時。民眾黨立委蔡壁如上午受訪表示，蔡宜芳昨(10)日已坦承感情，並且一直哭；針對緋聞事件，蔡宜芳的父親稍早也透過媒體表示：「女兒是高知識份子，不可能主動，應該是有人對她好。」

曾在2018高雄市議員選戰中披上白紗高喊要嫁給高雄的政治新人蔡宜芳，今(11)日被媒體踢爆與同黨黨員張益贍爆出不倫戀；兩人激吻並在摩鐵相處3小時的照片曝光後，蔡宜芳的父親，任職高雄市鹽埕區中原里里長蔡崇銘出面表示，會勸女兒檢討自己，以後「談公事」不要去引起爭議的是非之地。

《三立新聞網》報導，蔡宜芳的父親蔡崇銘期盼大家不要在這時候在傷口上撒鹽，女兒碰到此事難免會難過。他認為，女兒是知識份子、學歷高，絕對不可能主動，應該是別人對她好。

今年29歲的民眾黨黨團助理蔡宜芳，清大博士畢業，為政壇新秀，曾為選舉嘗試各種扮裝，未料卻因緋聞爆發重創形象。報系資料照
今年29歲的民眾黨黨團助理蔡宜芳，清大博士畢業，為政壇新秀，曾為選舉嘗試各種扮裝，未料卻因緋聞爆發重創形象。報系資料照

蔡宜芳 民眾黨 外遇 摩鐵

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