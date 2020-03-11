沒法對黃安條款說YES或NO 僑委會：僑務會議收集意見

民進黨立委擬提案修「全民健康保險法」納「黃安條款」，衝擊外僑權益。但僑委會委員長吳新興上午在立院答詢表示，對相關修法僑委會「沒辦法說YES或NO，否則撈過界」，但同意一個月內在主要僑居地召開僑務資訊會議收集資訊。

吳新興說，對於海外僑胞長久以來對國家支持，大家都感同身受，但健保法修法主政的是衛福部，提案的是立委，僑委會對相關意見與結果都尊重，會匯集意見提供衛福部參考；待衛福部或立法院若有明確政策，會跟海外僑胞溝通。

民進黨立委林俊憲拋出「全民健康保險法」納「黃安條款」修法構想，但不僅針對性修法成效遭質疑，也連帶讓僑胞權益也受影響，上午在立院外交委員會也引發討論。

國民黨立委呂玉玲批評，相關針對性修法，受影響卻不是黃安與小明。民進黨立委羅致政則統計，目前在國外被保險人有230萬，眷屬88多萬，總人數已占台灣人口總數7分之1，政策影響層面不小。

國民黨立委溫玉霞則對僑胞以實名制發出問券調查，了解是否支持將目前健保費率，由目前的749元調高為8500元；收回2700份問券，有九成反對，僅有8%接受，要求僑委會正視僑胞心聲。

國民黨立委陳以信則指出，僑委會調查僑胞對黃安條款看法，3月4日下午4時發出通知，要求隔天11時收回，當地僑務秘書只能隨便打幾個電話詢問，工作並不扎實；要求一個月內在主要僑居地召開僑務資訊相關會議，完整收集資訊。

吳新興表示，台商與僑胞在全世界長期對國家的支持與愛護，但這次健保修法是立院提出，依照政府分工也是衛福部權責，僑委會已在收集意見，之後會提供衛福部參考，但僑委會沒辦法對政策說YES或NO，否則撈過界。

吳新興說，反對修法多數僑胞，主要反對原因是目前最低749元保額改量能付費後，可能調高到8500、12000。但吳對陳以信主張僑居地一個月內開會了解僑胞意見一事，表示沒有問題。