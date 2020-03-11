快訊

誰餵美國吃「鴉片」？奧克拉荷馬州的公害訴訟戰

竹女高三生滯留湖北趕上包機返台了！預計可趕上二階面試

沒法對黃安條款說YES或NO 僑委會：僑務會議收集意見

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
民進黨立委擬提案修「全民健康保險法」納「黃安條款」，衝擊外僑權益。但僑委會委員長吳新興上午在立院答詢表示，對相關修法僑委會「沒辦法說YES或NO，否則撈過界」，但同意一個月內在主要僑居地召開僑務資訊會議收集資訊。記者周志豪／攝影
民進黨立委擬提案修「全民健康保險法」納「黃安條款」，衝擊外僑權益。但僑委會委員長吳新興上午在立院答詢表示，對相關修法僑委會「沒辦法說YES或NO，否則撈過界」，但同意一個月內在主要僑居地召開僑務資訊會議收集資訊。記者周志豪／攝影

民進黨立委擬提案修「全民健康保險法」納「黃安條款」，衝擊外僑權益。但僑委會委員長吳新興上午在立院答詢表示，對相關修法僑委會「沒辦法說YES或NO，否則撈過界」，但同意一個月內在主要僑居地召開僑務資訊會議收集資訊。

吳新興說，對於海外僑胞長久以來對國家支持，大家都感同身受，但健保法修法主政的是衛福部，提案的是立委，僑委會對相關意見與結果都尊重，會匯集意見提供衛福部參考；待衛福部或立法院若有明確政策，會跟海外僑胞溝通。

民進黨立委林俊憲拋出「全民健康保險法」納「黃安條款」修法構想，但不僅針對性修法成效遭質疑，也連帶讓僑胞權益也受影響，上午在立院外交委員會也引發討論。

國民黨立委呂玉玲批評，相關針對性修法，受影響卻不是黃安與小明。民進黨立委羅致政則統計，目前在國外被保險人有230萬，眷屬88多萬，總人數已占台灣人口總數7分之1，政策影響層面不小。

國民黨立委溫玉霞則對僑胞以實名制發出問券調查，了解是否支持將目前健保費率，由目前的749元調高為8500元；收回2700份問券，有九成反對，僅有8%接受，要求僑委會正視僑胞心聲。

國民黨立委陳以信則指出，僑委會調查僑胞對黃安條款看法，3月4日下午4時發出通知，要求隔天11時收回，當地僑務秘書只能隨便打幾個電話詢問，工作並不扎實；要求一個月內在主要僑居地召開僑務資訊相關會議，完整收集資訊。

吳新興表示，台商與僑胞在全世界長期對國家的支持與愛護，但這次健保修法是立院提出，依照政府分工也是衛福部權責，僑委會已在收集意見，之後會提供衛福部參考，但僑委會沒辦法對政策說YES或NO，否則撈過界。

吳新興說，反對修法多數僑胞，主要反對原因是目前最低749元保額改量能付費後，可能調高到8500、12000。但吳對陳以信主張僑居地一個月內開會了解僑胞意見一事，表示沒有問題。

僑委會 衛福部 吳新興

延伸閱讀

綠委擬修健保法納「黃安條款」 僑委會：僑界看法不一

健保增「黃安條款」？ 海內外看法兩極

名嘴嗆黃安「還是人嗎？」 陳揮文贊同停他健保

聯合報社論／瞄準黃安的箭，不會射中周子瑜嗎？

相關新聞

張天欽讓促轉會變東廠 壓垮綠營2018選情的稻草

促轉會2018年成立之初，就因為前副主委張天欽的「打侯」事件引發喧然大波，他與主委黃煌雄接連請辭止血，但在野黨緊咬東廠爭...

女兒與「保姆」張益贍被爆上摩鐵 父：蔡宜芳不可能主動

《周刊王》今(11)日報導，民眾黨中央委員張益贍與政治新秀黨團助理蔡宜芳私下幽會，並被目擊到兩人一起上摩鐵3小時。民眾黨立委蔡壁如上午受訪表示，蔡宜芳昨(10)日已坦承感情，並且一直哭；針對緋聞事件，蔡宜芳的父親稍早也透過媒體表示：「女兒是高知識份子，不可能主動，應該是有人對她好。」

民眾黨爆不倫戀 蔡壁如：選舉保姆制，沒想到保姆太盡責

《周刊王》爆料，民眾黨中央委員張益贍多次和民眾黨團助理蔡宜芳私下幽會，還被目擊上摩鐵。民眾黨立委蔡壁如上午受訪表示，她昨...

民眾黨蔡宜芳、張益贍被傳上摩鐵 柯文哲被酸又酬庸

《周刊王》今爆料，指民眾黨團助理蔡宜芳和民眾黨中央委員張益贍多次私下幽會，還被目擊到兩人不僅在車上激吻，還在摩鐵相處約3...

翻轉幾十年來的不正義 蘇貞昌：促轉會延長不限次數

促轉會兩年任務期間將屆，行政院長蘇貞昌昨天表示，將依促轉條例的規定延長一年，未來延長不限次數；他也說，蔡英文總統曾表示，促轉工作沒有完成，促轉會就有存在的必要，「行政院會照這樣來做」。

影／監所關注小組發表2019監所改革建議書

監所關注小組今天召開「看見 看不見：2019年監所參訪行動報告及建議」記者會，正式對外發表監所改革報告書。

張益贍蔡宜芳爆出不倫戀 柯文哲面色凝重不發一語

民眾黨中央委員張益贍與民眾黨團助理蔡宜芳遭爆私下幽會，還被目擊上摩鐵。民眾黨主席柯文哲今天中午赴立院黨團召開黨政會議，對...

【重磅快評】武漢解封在即 香港取代橫濱讓包機起飛

滯留武漢的四百多名台胞，今晨總算跨入家門。這條返鄉路走了個把月，所幸兩岸當局並未因對立放棄理性，在談判倒數歸零前，及時獲...

疫情何時結束？陸專家：爭取3月底新增病例歸零

大陸新冠肺炎疫情漸趨緩和，很多人都想知道「疫情什麼時候能結束？」，武漢市民更想知道，什麼時候能解封。大陸國家衛健委高級別...

清明節人流如何防疫？ 陳時中：孝心有到就好

新冠肺炎台灣今出現第48例個案，中央流行疫情指揮中心表示，今新增個案為北部30多歲女性，2月28日至3月8日獨自前往英國...

美國確診人數破千！至少1004例 37州淪陷31人死亡

根據紐約時報統計，至美東時間10日晚間，全美新冠肺炎確診病例至少有1004例，遍布在37州和華盛頓特區，至少31人死亡。

沒法對黃安條款說YES或NO 僑委會：僑務會議收集意見

民進黨立委擬提案修「全民健康保險法」納「黃安條款」，衝擊外僑權益。但僑委會委員長吳新興上午在立院答詢表示，對相關修法僑委...

熱門新聞

11人未報到、18人不配合檢疫！第二批武漢返台包機出狀況

圖表看疫情／新冠肺炎疫情延燒逾百國 看全球最新數據整理

第二批武漢包機延誤！1旅客體溫過高 又滑回停機坪處理

我增2例新冠肺炎確診 一為案34家人、一為荷蘭境外移入

民眾黨蔡宜芳、張益贍被傳上摩鐵 柯文哲被酸又酬庸

民眾黨不倫戀被酸爆 黨中央急切割：張益贍被停權

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。