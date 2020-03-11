民眾黨爆不倫戀 蔡壁如：選舉保姆制，沒想到保姆太盡責

《周刊王》爆料，民眾黨中央委員張益贍多次和民眾黨團助理蔡宜芳私下幽會，還被目擊上摩鐵。民眾黨立委蔡壁如上午受訪表示，她昨天半夜知道之後，已經傳給柯文哲的隨行秘書，應該是有告訴柯。

民眾黨中評會也緊急召開臨時評議會議，經評定，認為嚴重影響台灣民眾黨形象，已於今天上午作出決議，張益贍立即停權接受調查，蔡宜芳現無黨職，另行調查，後續將視調查結果進行處分。

蔡壁如表示，民眾黨去年選舉時，每個候選人都有分配到一個「保姆」，張益贍擔任蔡宜芳的保姆，尤其蔡宜芳一個人從高雄到台北，但這個「保姆制度」沒想到變成保姆太盡責，進展到這樣，後續這個制度會花點時間討論看如何改善，例如女性候選人就找女性保姆、男性候選人就找男性保姆，會再檢討。但整件事，確實影響到民眾黨的黨形象。

蔡壁如說，蔡宜芳就是水水(台語)，昨天晚上也已經自行請假，表示需沈澱一下。現在就是應該把她調職位，先周三、周四、周五請假，再看黨要怎麼處理。