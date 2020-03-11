國民黨新人事 江啟臣：再給我一些時間

國民黨黨主席江啟臣下午將主持首次的中常會，他表示將不預設立場，讓大家暢談想法。對於黨中央新人事，江啟臣表示他已經展開評估，但還沒有到可以完整對外公布的時候，請外界再給他一些時間。

江啟臣上午在立法院受訪時表示，中常會就是讓大家提出自己的想法、建議，像是現在新冠肺炎疫情大家都關心、兩岸包機問題、各縣市執政狀況甚至未來黨務改革，都會是大家關心焦點。這是第一次中常會，尊重每一位中常委提案權利，現場會有什麼議題，不預設任何立場。

被問到是否已針對黨務人士展開評估，江啟臣表示，有，但還沒有到可以完整對外公布的時候。

未來將國會、黨務兩頭燒，江啟臣表示，時間調配目前對他還好，他已習慣，過去四年間他擔任中常委、總召、立院黨團書記長，幾乎年年都是幹部，沒有因為幹部懈怠立委工作，現在當主席也一樣有信心做到最好。