候補國人無法上包機 江啟臣：別讓政治阻礙返鄉路

第二批武漢台人包機先後順利返抵國門，但傳出原有一批候補名單，因我方拒絕無法上機。國民黨主席江啟臣表示，不要讓政治阻礙返鄉道路，也不要讓政治成為防疫破口，此時此刻，就是把防疫把中間、政治放兩邊。他認為中間或許有些溝通可以再加強，但不希望這時候出現相互指責。

新華社報導，第二批武漢包機出現有人未報到、有人不配合檢疫的情況，最終搭機人數從470下修到400左右。湖北省台辦10日表示，台灣是在7日鬆口同意兩岸航班共同執飛，但拒絕大陸提出讓30位台胞作為候補名單的提議，對此感到遺憾。

江啟臣上午在立法院受訪時表示，所有包機工作必須做好非常完善的準備，不管是我國與中國大陸或其他國家接洽，應該盡量尊重專業，以對等互惠方式來進行相關包機工作，讓同胞可以順利回到台灣，不要讓政治阻礙返鄉道路，也不要讓政治成為防疫破口，此時此刻就是把防疫把中間、政治放兩邊。

江啟臣說，這中間或許有些溝通可以再加強，不希望這時候出現相互指責，把防疫工作做好，把國人順利接回家鄉是最重要的，況且現在新冠肺炎疫情全球大流行，還在擴散當中，未來是否還有其他國家涉及大規模返鄉，不管是任何一種模式，最重要是防疫中間政治兩邊，讓防疫做到最好。

江啟臣認為，第二批包機是在大家呼籲下，兩岸政府也聽到人民聲音與防疫需求。他說，再多政治口水，最後受害的都是自己，影響的都是人民，病毒不會分國界或意識形態。此時此刻防疫當下，任何政治阻撓都有可能害到自己，雙方能夠做更好溝通、更妥善準備，讓人民順利回家返鄉，樂見其成。

清明將至，對於內政部提出鼓勵民眾線上掃墓。江啟臣表示，掃墓的場所可能都不太一樣，有家族墓園、戶外公墓或可能是靈骨塔，都不同，重要的是防疫標準一致，讓民眾自己做選擇，政府把衛教工作做好，訂出統一的防疫標準，大家都會來配合。