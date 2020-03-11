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黃偉哲一再叮嚀 不能讓大陸返台學生被貼標籤

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲關心學校午餐製備的衛生與安全，今天到開元國小了解各項作業情形。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲關心學校午餐製備的衛生與安全，今天到開元國小了解各項作業情形。記者鄭惠仁／攝影

昨天已有滯留大陸的不分學童回國，黃偉哲今天指示教育局，這些學童回到學校後，要讓學生學習不中斷，趕上進度；並且要維護這些學生的權益，避免被貼標籤，能和同學相處和諧，學習順利。

教育局長鄭新輝表示，返台學生已送檢疫所隔離，會請老師和家長或學生聯絡，了解學習狀況，因台南市已結合教科書商做好線上學習的準備，將請老師指導學生使用已建置的線上學習系統，讓學習不中斷。

新冠病毒疫情持續升溫，台南市長黃偉哲關心學校午餐製備的衛生與安全，今天上午到開元國小午餐廚房實地了解製備與衛生防護執行情形，同時慰勉廚工與營養師的辛勞。期許落實防疫，讓學生吃得健康，增強免疫力，也讓家長放心。

黃偉哲表示，午餐是學童每天不可少的飲食，為提供學童健康美味的午餐，每日菜單都由學校營養師精心設計，再透過廚工精巧手藝烹調出色香味俱全的午餐。黃在視察時，對營養師與廚工的辛勞表示肯定與嘉許，也期勉學校與廚工，在防疫前間能更審慎的做好衛生安全防護工作。

教育局鄭新輝局長表示，為落實做好學校午餐製備的安全與衛生防護，教育局在開學前即訂頒「防疫期間學校午餐供應相關注意事項」供學校參考，同時製作午餐防疫宣導影片，從午餐製備過程到學童用餐禮節都有完整的宣導，希望每位孩子到校都能安心的用餐。他說，在廚工口罩供應需求上，教育部3月6日來函已將學校午餐製備與服務人員納入配發一般口罩的對象，近期會由中央統一配發。

開元國小校長李添旺表示，學校中央廚房以HACCP（危害的中藥管制點）基礎來做準備，各區完全隔離，抹布也分區分色，避免交叉汙染，午餐送到他校前也做好消毒，並規定打餐時禁止交談，讓學生吃得健康。

台南市長黃偉哲關心學校午餐製備的衛生與安全，今天到開元國小了解各項作業情形。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲關心學校午餐製備的衛生與安全，今天到開元國小了解各項作業情形。記者鄭惠仁／攝影

教育局 黃偉哲

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