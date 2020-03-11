侯友宜歡迎台商回家 新北做好照顧的準備

第2批載運武漢台胞回台的專機，經過數度延後，10日深夜至11日凌晨先後降落桃園機場，總共載運了361名台胞回家，新北市長侯友宜今受訪指出，新北都在超前部署，只要台商回來都非常的歡迎，已經做好準備可以隨時來照顧。

侯友宜說，台商回來不論是需要居家檢疫，或是居家隔離，新北都會做好整個配套的措施，只要中央一下令就全力配合，新北都已做好準備，隨時等待中央的指示。

至於是否有台商送到新北的檢疫所，或是是否具有新北市民身分，侯友宜表示，不管是台商本身或是台商子女，都會全力來照顧，尤其是台商子女的教學，線上教學都準備好了，在檢疫期間可以學到所有的課程。

侯友宜說，新北會為台商做好服務，這一點大家不要擔心，歡迎大家回來，家是最溫暖的，目前就是靜待中央的指示，交代下來就會全力來辦理。