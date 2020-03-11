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民眾黨不倫戀被酸爆 黨中央急切割：張益贍被停權
台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，瞄準2024，多次喊話要成為全台第一大黨，不料政黨如今成立不到一年，就遭《周刊王》爆料，指民眾黨中央委員張益贍多次和民眾黨團助理蔡宜芳兩人私下幽會，甚至還被目擊上摩鐵，儘管兩人解釋是「談公事」，不過仍遭網友酸爆，嘲諷果然是「揉性政黨」。
據了解，民眾黨成立以來，一直自詡為跳脫藍綠的政壇清新力量，不過如今傳出重要幹部疑似不倫戀，恐重創民眾黨形象，不少基層支持者都認為應該直接開鍘。
對此，民眾黨發言人林珍羽表示，針對周刊報導張益贍、蔡宜芳相關私人情感事宜，本黨中評會召開臨時評議會議，經評定認為嚴重影響台灣民眾黨形象，已於今天上午作出決議，張益贍立即停權接受調查，蔡宜芳現無黨職，另行調查，後續將視調查結果進行處分。
張益贍、蔡宜芳兩位當事人今天上午電話均占線中，尚無法獲知回應。
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