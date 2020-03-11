多少NSO團員在學校任教？ 立委籲教育部要掌握名單

一名澳洲中提琴作曲家2月底來台北國家音樂廳演出，返國後確診新冠肺炎。當時與他接觸的103名有關人士或國家交響樂團（NSO）團員要居家隔離14天。當中有團員在各級學校任教，教育部長潘文忠表示，名單部分按指揮中心疫調，立委黃國書呼籲教育部掌握名單。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠列席報告業務概況，並備質詢。民進黨立委黃國書詢問潘文忠，列入隔離名單的NSO團員，有多少人在國內學校任教？接觸到多少學生？潘文忠表示，這件事已經進入疫調，名單部分要按指揮中心疫調流程。

黃國書說，中小學2月25日開學至今，到目前為止還沒有學校因有人確診新冠肺炎而停課，是「零破功」。針對NSO一案，呼籲教育部要在第一時間掌握疫情資訊 。