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張天欽事件一度很驚愕 楊翠：兩年後證明沒有怕到

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
促轉會代理主委楊翠。本報資料照片
促轉會代理主委楊翠。本報資料照片

促進轉型正義委員會代理主委楊翠今接受媒體訪問，被問到怎麼看張天欽事件，她表示，確實一度很驚愕，但兩年後證明大家沒有怕到，這起事件讓大家發現轉型正義就是那麼困難，因此努力堅持不放棄，盼只要能夠做出成果，社會就會慢慢了解。

楊翠今接受廣播媒體專訪談到張天欽事件，她表示，發生事件多少有點衝擊，一度很驚愕，因為大家也是從報紙知道，不過促轉會是任務型機關，沒有時間自憐自傷，而是要立刻面對解決問題、衝破困難，委員會同仁一直很努力，她的角色則是尊重跟支持。

楊翠說自己做的是轉型正義，因此希望要有更正面的心情面對，尤其自己從90年代開始就做228口述歷史，了解政治受難者及其家屬一生的承擔跟痛苦，因此在事件中的一點點情緒，其實不及政治受難者與家屬數十年的感受，如果就這樣倒下來，原先想要的責任承擔在哪裡？

被問到是否因為此事件「怕到了」？楊翠則說，其實兩年後證明大家沒有怕到，事件讓大家發現轉型正義就是那麼困難，因此他們態度就是努力堅持不放棄，相信只要能夠做出成果，社會就會慢慢了解，這件事情也是轉型正義的一部份。

雖然被批評是東廠，但楊翠表示，當時調查林宅血案時，光是資料協商就花一年多，去年7月24日政治檔案條例通過，8月就與檔案局合作解密兩千多件，這代表過程中他們沒有停下腳步，持續溝通協商不斷對話。

楊翠也說，社會大眾可能覺得國安局等單位沒有配合解密，但她有感受到情治機關事實上在慢慢改變，而轉型正義工作也要有節奏，不能急躁，因為急躁會無法好好奠下基礎。

對於檔案徵集進度，楊翠表示，困難要慢慢克服，像是德國做轉型正義也都是持續多年，國際上30年以上也都有，在台灣檔案管理局2000年成立到2017年，共有五波的政治檔案徵集，檔案數為1.5萬；而促轉會成立後與檔案局合作徵集的第六波就達到13萬案，這就是有法源依據的差別。

楊翠說，民眾可能不了解，檔案整理應用開放，事實上是替轉型正義打下基礎，情治機關可能因為過去歷史包袱形成一種文化傳統，也就是情治工作應該要保密的思維模式，但是溝通過程慢慢大家也可以理解，這種溝通協商徵集的過程其實就是一種轉型正義。

轉型正義 楊翠

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