促轉會延長有望 楊翠談三任務一追蹤

行政院長蘇貞昌昨承諾，延長促進轉型正義委員會的任務時間。代理主委楊翠今則表示，無論是延續一年、兩年，接下來的任務最重要第一是持續溝通協商，因為這過程就是轉型正義；第二、有些工作需要法制化，會來推動；第三、則是總結報告，不管多少任期內都要把它完成；也會持續追蹤林宅血案的調查。

促轉會成立之初，因前副主委張天欽事件引發喧然大波，除了被在野黨批評為東廠，前主委黃煌雄也決議去職，至今組織人事仍未足，並無主委、副主委，而是由楊翠代理。

楊翠今接受廣播節目專訪，談到至今人力仍不足的情形指出，大家都是全力以赴，如果可以補足當然是最好，而蔡總統、蘇院長都有陸續承諾繼續轉型正義工作，其實重點不是機關存續與否，而是台灣轉型正義工作要往前推進，促轉會只是階段性的開頭，總統、院長都說會增加資源，相信他們也都會努力。

至於林宅血案的調查報告，楊翠說，主要的突破就是證明當時政府監控類型非常多，在1977到1992年長達15年的監控中，除了竊聽器、電話監控、跟監還有線民等等，因此推論威權政府知情甚至介入這件事是不能排除的，雖然當時的關鍵電話顯示已經被銷毀，也沒有看見類似的還原文字，但促轉會會繼續追蹤，目前已經啟動第七波檔案徵集，希望機關檔案全面清查。

楊翠說，轉型正義目標，不是單一機關可以完成，要很多機關協力，也因此蔡總統也有提到政府一體，各機關應該要具備轉型正義的理念與概念，而無論促轉會是延續一年或兩年，接下來的任務最重要第一是持續溝通協商因為這過程就是轉型正義，看似迂迴曲折，但這很重要；第二有些工作需要法制化，會來推動；第三則是總結報告，不管多少任期內都要把它完成。