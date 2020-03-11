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罷韓領銜人被馬系監委追殺？ 監委：釐清氣爆善款
罷韓提案法定領銜人陳冠榮今天在臉書貼文，表示遭到馬系監察委員約談，今天下午2點半到監察院說明。陳冠榮也提到，要成為一個正直的台灣人，首先要經歷過紅媒的抹黑、國民黨政府的抹黑濫訴、及馬系監察委員的追殺。
對此，監委李月德表示，監委是要調查高雄氣爆後民間捐款的使用狀況，此調查案已經進行了好幾個月，之所以啟動調查，是因很多人陳情也附有證據，監委認為有疑點，所以要求相關人員針對善款使用說明，監委是要釐清疑點，絕對非政治追殺。
李月德說，當初氣爆案發生後不久，監委已經啟動相關調查，絕非是看顏色辦案，一切都是依照證據。
監委江綺雯也表示，今天除約陳冠榮說明外，還有專家學者、民間團體、災區代表及傷者代表，陳冠榮是以災區代表來說明。之所以監委啟動調查是因檢舉的人非常多。
陳冠榮今天在臉書貼出監察院的通知，要求針對高雄氣爆的捐款專戶使用協助釐清案情，不過陳冠榮卻在臉書貼文，表示要成為一個正直的台灣人，首先要經歷過紅媒的抹黑、國民黨政府的抹黑濫訴、及馬系監察委員的追殺。
陳冠榮在臉書提到，他的人生成就又達成一項，身為一個沒擔任過任何公職的高雄市民，受寵若驚。善款的一切全部坦蕩，韓國瑜市政府查不到什麼蛛絲馬跡，只好抹黑栽贓，司法追殺，幸好時代已經不一樣了。
陳冠榮說，現在不再是當年228時代，有罪無罪全憑國民黨一句話，但政治滿分，經濟0分的市長怎麼可能善罷甘休？ 陳說，現在馬系監委登場，韓國瑜證明了只要不是同路人，就是抹黑追殺到底。
陳說，是他幸運有發聲管道，他的個性又倔強願意硬槓到底，但從他身上就可以清楚看到，其他高雄市民及基層公務員們一年多來，要這樣忍氣吞聲，受這樣的市長跟韓粉們欺侮多嚴重了。
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