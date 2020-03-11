民眾黨蔡宜芳、張益贍被傳上摩鐵 柯文哲被酸又酬庸
《周刊王》今爆料，指民眾黨團助理蔡宜芳和民眾黨中央委員張益贍多次私下幽會，還被目擊到兩人不僅在車上激吻，還在摩鐵相處約3小時，由於張益贍已婚有子，且女兒還比蔡宜芳小5歲，也讓這段緋聞疑雲備受各界關注。
值得注意的是，張益贍不僅是民眾黨中央委員，還是台北市文化基金會副執行長，月薪10餘萬。不過卻被周刊拍到「一天的生活」，早上10時23分才從家中出門，中午和蔡宜芳共進麥當勞，直到下午才到文基會辦公室上班，但僅上班兩個小時就下班，隨後還前往養生會館按摩，晚間再到民眾黨團接蔡宜芳下班。
桃園市議員王浩宇在臉書上質疑，一天只要上班兩個小時就可月領14萬，這工作根本就是酬庸，柯粉難道還護航得下去。
對此，北市府副發言人戴于文表示，文基會內部有完整的差勤規定，相信該單位會依差勤規定辦理；至於私人領域的問題，相信張益贍有能力妥善處理。
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