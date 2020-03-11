快訊

股市暴起暴跌嚇壞投資人 顧立雄送給散戶八字訣

民眾黨蔡宜芳、張益贍被傳上摩鐵 柯文哲被酸又酬庸

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
《周刊王》今爆料，指民眾黨團助理蔡宜芳和民眾黨中央委員張益贍多次私下幽會，還被目擊到兩人不僅在車上激吻，還在摩鐵相處約3小時。圖／報系資料照
《周刊王》今爆料，指民眾黨團助理蔡宜芳和民眾黨中央委員張益贍多次私下幽會，還被目擊到兩人不僅在車上激吻，還在摩鐵相處約3小時。圖／報系資料照

《周刊王》今爆料，指民眾黨團助理蔡宜芳和民眾黨中央委員張益贍多次私下幽會，還被目擊到兩人不僅在車上激吻，還在摩鐵相處約3小時，由於張益贍已婚有子，且女兒還比蔡宜芳小5歲，也讓這段緋聞疑雲備受各界關注。

值得注意的是，張益贍不僅是民眾黨中央委員，還是台北市文化基金會副執行長，月薪10餘萬。不過卻被周刊拍到「一天的生活」，早上10時23分才從家中出門，中午和蔡宜芳共進麥當勞，直到下午才到文基會辦公室上班，但僅上班兩個小時就下班，隨後還前往養生會館按摩，晚間再到民眾黨團接蔡宜芳下班。

桃園市議員王浩宇在臉書上質疑，一天只要上班兩個小時就可月領14萬，這工作根本就是酬庸，柯粉難道還護航得下去。

對此，北市府副發言人戴于文表示，文基會內部有完整的差勤規定，相信該單位會依差勤規定辦理；至於私人領域的問題，相信張益贍有能力妥善處理。

《周刊王》今爆料，指民眾黨團助理蔡宜芳和民眾黨中央委員張益贍多次私下幽會，還被目擊到兩人不僅在車上激吻，還在摩鐵相處約3小時。圖／報系資料照
《周刊王》今爆料，指民眾黨團助理蔡宜芳和民眾黨中央委員張益贍多次私下幽會，還被目擊到兩人不僅在車上激吻，還在摩鐵相處約3小時。圖／報系資料照

蔡宜芳 民眾黨 北市

延伸閱讀

北市尊重考古遺址 黃信介廣場擬不動工 設紀念碑

獨／又一藍營天王現身白嘉莉畫展！他暖掏口罩贈佳人

尊重圓山遺址景觀 北市府決議黃信介廣場先掛牌

不僅拜會王金平 民眾黨也向柯建銘請益

相關新聞

翻轉幾十年來的不正義 蘇貞昌：促轉會延長不限次數

促轉會兩年任務期間將屆，行政院長蘇貞昌昨天表示，將依促轉條例的規定延長一年，未來延長不限次數；他也說，蔡英文總統曾表示，促轉工作沒有完成，促轉會就有存在的必要，「行政院會照這樣來做」。

民眾黨蔡宜芳、張益贍被傳上摩鐵 柯文哲被酸又酬庸

《周刊王》今爆料，指民眾黨團助理蔡宜芳和民眾黨中央委員張益贍多次私下幽會，還被目擊到兩人不僅在車上激吻，還在摩鐵相處約3...

打破酬庸 三官股董座 都由專業升任

行政院長蘇貞昌主張回歸專業，將盡量不安排政治人物擔任官股企業董事長，包括桃園航勤公司董事長郭榮宗、華儲公司董事長陳宗義、華夏航科國際公司董事長趙麟去職後，三位接任董事長的人選，都將由相關專業人士升任。

新聞眼／轉型正義 應有階段性目標

促進轉型正義委員會任務將在今年五月到期，行政院長蘇貞昌表示將依促轉條例延長一年，也表明依法延長次數不限，暗示促轉會可能長期存在，成為「常設」組織。促轉會延長任務期間已引發議論，顯示政府並未積極把轉型正義工作盤點清楚，以致兩年期限將至，距離任務完成仍有距離。

威權時期遭判決沒收的財產怎麼討？促轉會：擬立專法

促轉會代理主委楊翠今在立法院備詢時表示，戒嚴時期人民財產遭受侵害的問題，促轉會將依據促轉條例第6條，處理依司法不法之刑事...

促轉會擬延長任期 國民黨團：代理主委狀況應先解決

促轉會法定任期將於五月結束，行政院長蘇貞昌今天在立院答詢時表示，只要促轉會報請，他會同意再延長一年，完成促轉工作。國民黨...

打造廉能政府 民眾黨舉薦3位考監委員

總統府日前去函台灣民眾黨推薦監委、考委推薦人選，民眾黨經海選報名及黨主席柯文哲等人的親自複試後，今天公布遴選的3位考監委...

國土法闖關？管碧玲：程序委員會不能實質審查法案

立法院程序委員會今通過民進黨團提議增列案，將「國土計畫法」部分條文修正草案納入周五院會報告事項，而民進黨立委管碧玲成為關...

監委提名人選 立委建議：過去10年未加入任何政黨

跨黨派立委今天在立法院舉辦座談會討論監察權的未來，與會學者專家提及，監察院怎樣擺脫政黨運作的色彩是重點。國民黨立法院黨團...

蔡易餘為陳師孟抱屈：誰說法官自由心證不能被挑戰

監院存廢各界看法歧異。立法院今天舉行「論監察權之未來」座談會，民進黨團書記長鍾佳濱說，民進黨認為五權憲法應簡化為三權分立...

時力提案 下修公民權至18歲

民眾黨、時代力量黨團均已提案修憲下修公民權至18歲。時力黨團今天再度提案修《民法》第12條，將成年由20歲下修至18歲。另為落實司法正義，時力也提案修《刑法》棄保潛逃罪、及《刑事陪審法》。

免息貸款、補貼、訓練 農委會提休閒農業紓困計畫

受到新冠肺炎疫情影響，民眾少出門，消費緊縮，重創觀光產業，休閒農場也遭收波及，全台360家合法休閒農場整體業績衰退超過兩成，農委會今提出休閒農業振興紓困措施，提供一年免息貸款、員工薪資補貼，並鼓勵休閒農場員工進修、農場修繕設施設備等措施，協助休閒農業度過難關。

熱門新聞

11人未報到、18人不配合檢疫！第二批武漢返台包機出狀況

圖表看疫情／新冠肺炎疫情延燒逾百國 看全球最新數據整理

第二批武漢包機延誤！1旅客體溫過高 又滑回停機坪處理

我增2例新冠肺炎確診 一為案34家人、一為荷蘭境外移入

醫療體系即將崩潰！義大利疫區指揮曝「病人如海嘯般」

華航專機23:38飛抵桃園載回169台胞 東航2:08分起飛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。